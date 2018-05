Il sesso fa bene alla salute | quante volte devi farlo almeno ogni anno

Dal cuore alla pelle - otto motivi per cui il sesso fa bene : Avere una vita sessuale attiva è un toccasana, lo dice la scienza. Sono otto i motivi per cui il sesso fa bene alla salute: dagli effetti positivi sul sonno e sul cervello alle sue azioni ''anti-aging' e protettiva per il sistema cardiovascolare. Uno studio ...

Assessore Lombardia : "Bene premi come Randstad Employer Brand" : "C'è una grande richiesta di lavoro da parte dei giovani in tutto il Paese. E il lavoro dei giovani deve essere una priorità. Per far questo, fondamentale è la formazione. Noi lavoreremo su questo ...

Agricoltura : Prandini - bene assessorato al ‘cibo’ in Lombardia : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – “Per la prima volta in Italia l’assessorato all’Agricoltura diventa anche assessorato all’alimentazione, e quindi al cibo, e ai sistemi verdi. La Lombardia è così apripista di un percorso che auspichiamo possa essere seguito anche dal resto del Paese”. E’ quanto sostiene il presidente di Coldiretti Lombardia Ettore Prandini, augurando “un buon lavoro a tutta la ...

Nuovi guai per Diprè - usa il volto di Benedetta Parodi per video con droga e sesso : a giudizio : Nuovi guai per Andrea Diprè, l'ex avvocato ed ex fidanzato di Sara Tommasi. Il gup di Trento Marco La Ganga ha deciso l'imputazione coatta per un trentino che ha montato immagini di...

Nuovi guai per Diprè - usa immagini di Benedetta Parodi per video con droga e sesso : Nuovi guai per Andrea Diprè, l'ex avvocato ed ex fidanzato di Sara Tommasi. Il gup di Trento Marco La Ganga ha deciso l'imputazione coatta per un trentino che ha montato immagini di una trasmissione ...

Nuovi guai per Diprè - usa immagini delle trasmissioni di Benedetta Parodi per video con droga e sesso : a giudizio : Nuovi guai per Andrea Diprè, l'ex avvocato ed ex fidanzato di Sara Tommasi. Il gup di Trento Marco La Ganga ha deciso l'imputazione coatta per un trentino che ha montato immagini di una trasmissione ...

Giornata mondiale del sonno : dormire bene fa bene al sesso : Il 16 marzo è la Giornata mondiale del sonno e, per l’occasione, molti centri sanitari offrono visite e consulenze gratuite perché dormire (bene) è una cosa seria. Così tanto che la connessione con il sesso è tutt’altro che campata per aria. dormire poco e male, determina difficoltà nella vita sessuale, e viceversa: poco sesso può causare disturbi del sonno. Tutto questo, naturalmente dipende dallo stress, che influisce negativamente ...

Giornata del sesso orale : benefici e controindicazioni del “gioco erotico” più amato dagli uomini : Ieri 14 Marzo, ricorreva l’International Steak and Blow Job Day, ossia la Giornata internazionale del sesso orale. Un’iniziativa che è partita dagli Stati Uniti per comprendere i benefici di questa pratica sessuale durante i rapporti. Durante il sesso orale, sia chi lo pratiche che lo riceve, si ha la produzione di endorfine, un rilascio ormonale in grado di combattere in tempi rapidi il mal di testa e contrastare l’insonnia. ...