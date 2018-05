Il Russiagate non dà pace a Trump | Muller minaccia un mandato di comparizione per il

Mueller agli avvocati del presidente : "Per ora Trump non è obiettivo dell'inchiesta penale sul Russiagate" : Al momento Donald Trump non è considerato oggetto dell'inchiesta penale sul Russiagate. Lo ha detto il procuratore speciale Robert Mueller, che guida l'inchiesta sulle presunte interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali del 2016, agli avvocati del presidente, secondo quanto riferisce il Washington Post citando fonti informate. Mueller ha tuttavia anche specificato che la sua squadra sta lavorando a un rapporto sull'operato di ...

Russiagate - Casa Bianca : 'Trump non valuta licenziamento Mueller' : La Casa Bianca prova a calmare i rumors riguardo un possibile licenziamento del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. "Il presidente Trump non sta considerando o parlando di un ...

Russiagate - McCabe consegna a Mueller appunti su incontri con Trump. Che twitta “L’indagine non doveva neanche iniziare” : Non lo aveva mai digerito, fin dall’inizio. Fin da quel 18 maggio 2017 in cui il Dipartimento di giustizia nominò Robert Mueller ‘commissario’ speciale alle indagini federali sul Russiagate. Il giorno stesso della nomina aveva definito l’indagine “la più grande caccia alle streghe di un politico nella storia americana” e ha trascorso gli ultimi mesi a smentire le voci secondo cui la sua intenzione era quella ...

Russiagate - la commissione intelligence : 'Non ci sono prove' Video : Da diverso tempo negli USA la tematica politica principale è quella del cosiddetto '#Russiagate', il coinvolgimento del governo di Putin [Video] nelle elezioni politiche del 2016. Tale coinvolgimento è ritenuto reale e preoccupante da parte della maggioranza degli esponenti del Partito Democratico e degli opinionisti della sinistra liberal, mentre secondo la maggioranza dei membri del Partito Repubblicano e degli opinionisti della destra sarebbe ...

