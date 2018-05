Il puzzle game Lumines Remastered arriverà a giugno su PC | PS4 | Xbox One e Nintendo Switch

Rivelata la data d'uscita di Lake Ridden - l'affascinante puzzle game dalle atmosfere di Myst : Lo studio svedese Midnight Hub ha appena annunciato la data d'uscita di Lake Ridden, puzzle game che pone l'accento sull'esplorazione e sulla narrazione che sarà disponibile su PC via Steam e GOG a partire dal prossimo 10 maggio. Come riporta Polygon, il gioco sarà messo a listino al prezzo di 19,99€.In Lake Ridden interpreteremo una giovane ragazza in cerca di sua sorella, e per proseguire nella storia dovremo risolvere una miriade di ...

Marble Woka Woka 2018 è un puzzle game con gameplay simile a Bust-a-Move : Marble Woka Woka 2018 è un puzzle game basato sugli abbinamenti match-3 in cui dovrete distruggere le biglie colpendone almeno tre dello stesso colore in stile puzzle Bobble/Bust-a-Move. Il gameplay offre la possibilità di realizzare combo, utilizzare booster, liberare le biglie speciali racchiuse nei blocchi di ghiaccio, catturare quelle di pietra che permettono di guadagnare punti esperienza. L'articolo Marble Woka Woka 2018 è un puzzle game ...

Returner 77 è un puzzle game fantascientifico con trama - grafica e musiche coinvolgenti : Returner 77 è un rompicapo Sci-Fi in cui dovrete esplorare un'astronave aliena seguendo le orme di un'altro sopravvissuto che ha lasciato misteriosi indizi. I puzzle sono di natura astratta e di varie tipologie e durante il gioco è possibile ricevere suggerimenti e aiuti per evitare di rimanere bloccati. L'articolo Returner 77 è un puzzle game fantascientifico con trama, grafica e musiche coinvolgenti proviene da TuttoAndroid.

Pubblicato un lungo video di gameplay per il surreale puzzle game The Gardens Between : The Gardens Between è un peculiare puzzle game in cui non controlleremo i due protagonisti, Arina e Frendt, ma piuttosto controlleremo il flusso del tempo nel tentativo di risolvere i numerosi rompicapi che ci troveremo ad affrontare nel gioco. Gli sviluppatori hanno recentemente incontrato Polygon per mostrare e spiegarne il gameplay, e il risultato è un lungo video Pubblicato sul canale YouTube del portale che si dimostra utile per carpire ...

mak07 è un puzzle game minimale basato sull’aritmetica : mak07 è un puzzle game offerto da TonicMinds in cui dovrete combinare sette numeri e azzerare un valore utilizzando le quattro operazioni aritmetiche elementari. Una volta risvegliati i neuroni del calcolo è possibile sfidare altri giocatori a suon di operazioni in partite multiplayer online da due minuti per round. L'articolo mak07 è un puzzle game minimale basato sull’aritmetica proviene da TuttoAndroid.

Il particolare puzzle game Gorogoa è stato annunciato per Xbox One e PS4 : A margine del trionfo alla cerimonia dei GDC Awards durante la quale è stato premiato come Best Mobile game e con l'Innovation Award, il peculiare puzzle game Gorogoa è stato appena annunciato per PS4 e Xbox One, anche se al momento non ne è stata rivelata la data d'uscita. Gorogoa era arrivato originariamente solo su PC, Switch e dispositivi mobile, e stando a quanto riporta Videogamer.com arriverà presto anche sulle console ammiraglie di ...

Marquee Park è un puzzle game con un topolino spettatore di un circo : Marquee Park è un puzzle game in cui impersonerete un topolino che deve guadagnare i biglietti per accedere agli spettacoli di un circo. Ogni attrazione, come Magiafuoco o Donna Barbuta, è rappresentata da un livello da superare guidando il topolino dalla buca all'uscita del labirinto prima di esaurire le mosse a disposizione. L'articolo Marquee Park è un puzzle game con un topolino spettatore di un circo proviene da TuttoAndroid.