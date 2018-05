Il procuratore speciale Robert Mueller ha minacciato Trump di citarlo in giudizio | scrive

Il procuratore speciale Robert Mueller sta indagando anche sulla Trump Organization - dice il New York Times : Robert Mueller, il procuratore speciale che sta indagando sui presunti legami tra il comitato elettorale del presidente americano Donald Trump e il governo russo, ha ordinato alla Trump Organization di consegnare dei documenti relativi al caso, ha scritto il New The post Il procuratore speciale Robert Mueller sta indagando anche sulla Trump Organization, dice il New York Times appeared first on Il Post.