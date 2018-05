Il polimero “gemello” della plastica | non inquina e si ricicla infinite volte

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Laè considerato un materiale tutt’ora innovativo, a cui non sappiamo rinunciare. La sua storia comincia nel XIX° secolo, quando, tra il 1861 e il 1862, l’Inglese Alexander Parkes, effettuando degli studi sul nitrato di cellulosa, isola e brevetta il primo materiale plastico semisintetico, che battezza Parkesine (più nota poi come Xylonite). Si tratta di un primo tipo di celluloide, utilizzato per la produzione di manici e scatole, ma anche di manufatti flessibili come i polsini e i colletti delle camicie. Negli anni sessanta, lasi affermò come insostituibile strumentovita quotidiana, anche nel campomoda, del design e dell’arte. Il nuovo materiale, permise di accedere a consumi prima riservati a pochi privilegiati, semplificando un’infinità di gesti quotidiani, colorando le case, rivoluzionando abitudini consolidate da secoli e contribuendo a ...