Il Pd si divide sui numeri in vista della direzione Renzi | “Non usino pretesti per

Bambina scrive poesia in dialetto romanesco sulla sua dislessia : “Capolavoro”. A soli 10 anni commuove tutti. La mamma ha deciso di condividere il componimento sui social e in pochi minuti è diventata virale : Una poesia semplice, intensa, diventata virale in pochi giorni grazie all’orgoglio di mamma Giorgia, socia della sezione romana dell’Associazione Italiana dislessia. “Aurora – spiega Giorgia – voleva condividere questo successo con chi combatte tutti i giorni per i nostri diritti. Spera che la leggano soprattutto i bambini che prendono i giro i compagni dislessici”. La notizia è stata ripresa da tutti i ...

“Marta potrebbe lasciare Uomini e Donne”. Uragano in arrivo sul programma di Maria De Filippi. Sta succedendo di tutto - la scelta della Pasqualato divide il pubblico - ma lei dice tutto sui social : Nell’ultima puntata di Uomini e Donne Nicolò Brigante ha portato Virginia Stablum a Parigi per una esterna. La corteggiatrice di Uomini e Donne Marta Pasqualato, però, non l’ha preso molto bene questa sorta di mini vacanza, tutt’altro. E non si è limitata al solo disappunto lasciando lo studio, ma ha lanciato alcuni indizi che fanno crede che la ragazza non abbia più interesse a proseguire la conoscenza con Nicolò Brigante, il ...

Pauley Perrette lascia NCIS e condivide sui social gli scatti delle ultime scene di Abby Sciuto (foto) : Pauley Perrette lascia NCIS: per i fan della serie e della sua Abby Sciuto si tratta di una verità ancora più ineluttabile ora che l'attrice, al termine della sua ultima giornata di lavoro sul set, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono con quelli che ormai sono i suoi ex colleghi. "Ho finito di girare la mia ultima scena di NCIS con @SeanHMurray @BrianDietzen @EmilyWickersham @WValderrama" ha scritto la Perrette in un tweet, che ...

Manifesto anti aborto : "Raggi lo rimuova subito"/ Ultime notizie - Roma : poster ProVita divide anche sui social : Roma, Manifesto anti aborto: "Raggi lo rimuova subito". Maxi poster ProVita divide anche sui social, oltre che il Consiglio comunale.

Manifesto anti aborto : “Raggi lo rimuova subito”/ Ultime notizie - Roma : poster ProVita divide anche sui social : Roma, Manifesto anti aborto: “Raggi lo rimuova subito”. Maxi poster ProVita divide anche sui social, oltre che il Consiglio comunale capitolino. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:28:00 GMT)

Come faceva l'app di incontri Grindr a condividere con altri i dati sui test dell'Hiv : L’app di incontri per gay Grindr condivideva con altre società i dati sui suoi utenti, inclusi i risultati dei test Hiv Lo ha rivelato Buzzfeed a partire da uno studio condotto dalla no-profit norvegese Sintef, e verificato in modo indipendente dalla testata americana. La trasmissione dei dati è stata poi confermata dalla stessa azienda, che ha replicato di aver deciso di interrompere la condivisione di quelle ...

Un governo con la Lega o il ritorno al voto? La base M5S sui social si divide : Un governo M5s-Lega o meglio tornare al voto? La base 5 stelle, sui social, appare divisa tra chi vede un'opportunità in un'intesa "programmatica" con il Carroccio di Matteo Salvini e chi, invece, critica un'alleanza con chi in passato è stato alleato, come scrive Marco, "con i ladri degli altri partiti".I militanti pentastellati, ormai 'orfani' del vecchio blog di Beppe Grillo dove si sfogavano in massa (la nuova versione non ...

La lavagna diventa un documento Word - prof del Ghana condivide la lezione sui social : Le foto del prof che insegna a usare i documenti digitali disegnando con il gesso hanno fatto il giro del mondo. Microsoft risponde: ''Manderemo presto il...

La lavagna diventa un documento Word - prof del Ghana condivide la lezione sui social : Le foto del prof che insegna a usare i documenti digitali disegnando con il gesso hanno fatto il giro del mondo. Microsoft risponde: ''Manderemo presto il...

La lavagna diventa un documento Word - prof del Ghana condivide la lezione sui social : Le foto del prof che insegna a usare i documenti digitali disegnando con il gesso hanno fatto il giro del mondo. Microsoft risponde: ''Manderemo presto il...

La lavagna diventa un documento Word - prof del Ghana condivide la lezione sui social : Le foto del prof che insegna a usare i documenti digitali disegnando con il gesso hanno fatto il giro del mondo. Microsoft risponde: ''Manderemo presto il...

La lavagna diventa un documento Word - prof del Ghana condivide la lezione sui social : Le foto del prof che insegna a usare i documenti digitali disegnando con il gesso hanno fatto il giro del mondo. Microsoft risponde: ''Manderemo presto il...

La lavagna diventa un documento Word - prof del Ghana condivide la lezione sui social : ... è un insegnante di informatica della Betenase M/A Junior High School di Sekyedomase, a circa due ore di macchina da Kumasi, la seconda citt del Ghana ma le sue foto hanno fatto il giro del mondo. Lo ...