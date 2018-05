Il papà di Rebecca Braglia : 'Continuate a giocare a rugby per lei che ora è nel Campionato dei Cieli' : 'Voi dovete continuare a giocare per lei', Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, ha tenuto costantemente informati gli amici attraverso la sua pagina Facebook. 'Ringrazio tutti, ora Rebecca è nella ...

Rebecca Braglia è morta - l'addio commosso del papà : "Ora gioca nel campionato dei cieli" : Rebecca Braglia è morta. La rugbista 18enne rimasta vittima di un grave incidente di gioco durante una partita tra il suo Amatori Parma e il...

Rebecca - in rianimazione dopo la partita : le parole strazianti del papà : Rebecca Braglia, 18enne rugbista reggiana degli Amatori Parma, è ricoverata in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver...

“Pregate per Rebecca” - in rianimazione dopo la partita di rugby : l'appello del papà : “La medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca”: sono le parole affidate a Facebook da Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, la 18enne...

Ravenna - ragazza di 17 anni in coma dopo la partita di rugby - il papà : 'Pregate per Rebecca' : 'Oramai la Medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca'. Lo scrive nella notte su Facebook Giuliano Braglia, padre di Rebecca, la 18enne rugbista degli Amatori Parma, in ...

