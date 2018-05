' Il paese dei Pinocchi' | aperte le iscrizioni per il gioco-spettacolo che | a Formigine

“Lascia un grande vuoto”. Lutto nell’economia italiana. Addio al papà di uno dei marchi più famosi del nostro paese : da ‘piccolo’ commerciante a nome di primo piano : La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di ...

Azerbaigian : Ilham Aliyev vince le presidenziali con l'86 per cento dei voti e punta a rafforzare ancora il paese : Aldilà di quella che potrebbe apparire come semplice propaganda politica ci sono i fatti. In una fase di dura crisi finanziaria globale,... , Les,

“È morto un campione”. Calcio italiano in lutto. Addio a uno dei grandi simboli del nostro paese e dello sport : con la sua squadra fece la storia : Un grave lutto nel Calcio italiano. La notizia è circolata in queste ore e ha lasciato i tifosi e gli appassionati di pallone senza parole. Lui, infatti, è stato uno dei grandi campioni che ha fatto la storia del Calcio italiano, e non solo, anche perché legato a una delle tragedie più toccanti del nostro paese. La notizia della morte è stata comunicata dalla società granata attraverso il proprio sito: “È un periodo infelice ...

Forchielli : “L’Italia è il paese più ignorante d’Europa. Basti vedere i social e promesse elettorali dei partiti” : “Come andrebbe utlizzato questo tempo di non governo? Già non far niente è meglio che fare danni, perché qualunque governo, con le promesse elettorali che sono state fatte, farebbe soltanto danni”. Così a Omnibus (La7) Alberto Forchielli, fondatore di Mandarin Capital Partners, commenta lo stallo del Parlamento in attesa del nuovo governo. E critica con toni caustici le speranze elargite dai partiti nell’ultima campagna ...

Erri De Luca su migranti ed elezioni : “Invasione? Siamo un paese in via di evasione governato dalle paure dei vecchi” : Ospite a Piazzapulita su La7, lo scrittore Erri De Luca risponde a Corrado Formigli sul peso che l’immigrazione ha avuto sull’esito delle elezioni politiche: “Invasione? L’Italia ha cinque milioni di italiani all’estero. E’ un paese in via di evasione. L’Italia è un paese senile, governato dalle paure dei vecchi” L'articolo Erri De Luca su migranti ed elezioni: “Invasione? Siamo un paese in ...

Il paese dei troppi campanili scorda sempre la Valle d'Aosta : Una coalizione anche per le Olimpiadi. Tre contro tutte. Milano, Torino e Cortina sono le nostre candidate per i Giochi invernali del 2026. Sorelle d'Italia per sfidare le sei rivali, l'austriaca Graz,...

Stintino - Sardegna/ Il paese celebre per la spiaggia della Pelosa (Il Borgo dei Borghi 2018) : Sarà Stintino a rappresentare la Sardegna per l’edizione “Il Borgo dei Borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Altomonte - Calabria/ Il paese decantato da Plinio per i suoi vini Balbini (Il Borgo dei Borghi 2018) : Altomonte, in provincia di Cosenza, è uno dei comuni finalisti del concorso “Il Borgo dei Borghi 2018”, lanciato dal programma “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Tursi - Basilicata/ Il paese dei calanchi e di Albino Pierro (Il borgo dei borghi 2018) : È Tursi a rappresentare la Basilicata per l’edizione “Il borgo dei borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro” su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Diffamazione - Grillo testimone contro ex attivista Terra dei fuochi : “Il M5s nato per cambiare il paese - non lucrare” : “Il Movimento 5 Stelle è nato per cambiare e migliorare il paese, non per lucrare. Ed io e Casaleggio ci abbiamo rimesso”. In un’aula minuscola del Tribunale di Napoli Nord, stamane Beppe Grillo ha deposto al processo per Diffamazione nato da una querela di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati nei confronti dell’attivista della Terra dei fuochi Angelo Ferrillo, accusato di aver postato sui social network nell’ottobre 2014 commenti ...

Salvini ascolta le sirene dei 5 Stelle. Tajani : 'Forza Italia decisiva per stabilità del paese' : Il leader pentastellato apre a Luigi Di Maio sulla necessità di far ripartire il Parlamento al più presto. Poi, qauanto ad un'ipotetica alleanza di governo, afferma: 'Nulla è irrealizzabile' -

Bocconi avvelenati : il caso di Iseo - il paese dei cani ammazzati : Sul web e sui giornali si leggono spesso notizie riguardo cani morti avvelenati. L’ultima arriva da Iseo (BS), dove è stata avvelenata una cagnolina circa quindici giorni fa. A colpire è l’indignazione dei cittadini, i quali hanno appeso dei cartelli con scritto “Iseo, il paese dei cani ammazzati”. Questa azione di estremizzazione è data dai numerosi episodi di morte per avvelenamento. I cittadini sono stanchi di queste immoralità ...

CODACONS * DAZI : SI PREANNUNCIANO RINCARI DEI PREZZI IN MOLTISSIMI SETTORI ED EFFETTI NEGATIVI PER ECONOMIA E LAVORO NEL NOSTRO paese - : La guerra dei DAZI che sta per scoppiare tra Stati Uniti ed Europea rischia di determinare una pesante stangata a carico delle famiglie italiane. Lo afferma il CODACONS, commentando le nuove politiche ...