Il nuovo trailer di Gran Turismo Sport ci ricorda le novità introdotte con

nuovo trailer di Red Dead Redemption 2 arriva il 2 maggio - cosa aspettarsi : Vi eravate dimenticati di Red Dead Redemption 2? Speriamo di no, anche se ultimamente le voci su un possibile reveal imminente iniziavano a raffreddarsi, nonostante il gioco sia in uscita nel mese di ottobre. Eppure, ecco che Rockstar si sveglia dal "letargo" e ci alletta con un annuncio bomba: il prossimo 2 maggio (cioè domani, mercoledì) l'attesissimo titolo riceverà un Nuovo trailer, che verrà rilasciato online. Rockstar Games, finora, ...

Dogman : il nuovo violento trailer del film di Matteo Garrone - Best Movie : Tra i film più attesi in programma al Festival di Cannes 2018 , figura sicuramente Dogman , nuovo lavoro di Matteo Garrone . La storia, ispirata a un fatto di cronaca nera avvenuto nel 1988, vede per protagonista Marcello, un uomo mite e tranquillo la cui vita è divisa tra il proprio lavoro come toelettatore di cani e la figlia Sofia. Ad agitare la sua ...

Red Dead Redemption 2 : un nuovo trailer sarà mostrato mercoledì : A sorpresa, Rockstar ha annunciato tramite i propri canali social che un nuovo trailer di Red Dead Redemption 2 sarà pubblicato mercoledì 2 maggio, alle 17 ore italiane. Nonostante sia uno dei più attesi del 2018, il gioco non ha ancora mostrato a fondo le sue carte e tutt'ora sappiamo ancora molto poco di questo secondo capitolo.Proprio per questo non possiamo che essere estremamente curiosi di sapere cosa questo trailer #3 abbia in serbo per ...

L'affascinante Inked si mostra in un nuovo trailer che celebra l'arrivo del gioco su Steam : Inked è un peculiare puzzle-adventure game disegnato a mano che è recentemente arrivato su Steam al prezzo di circa 16€, e per festeggiare il suo debutto gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer nuovo di zecca che mostra alcuni sketch preliminari e un buon numero di sequenze di gameplay inedito.Il gioco propone una miriade di rompicapi da risolvere ed è realizzato con un avvolgente stile grafico. Saremo l'"Eroe senza nome", impegnato a ...

CoolPaintr VR : celebra l'uscita con un nuovo trailer : I ragazzi di WildBit Studios festeggiano il lancio imminente del loro gioco di pittura 3D in realtà virtuale con un nuovo trailer, riporta Dualshockers.Il gioco si intitola CoolPaintr VR e come possiamo nel trailer di lancio, riportato qui di seguito, si tratta di un gioco per PlayStation VR nel quale potremo sbizzarrirci con la fantasia disegnando in 3D.Potremo dipingere qualsiasi cosa all'interno di uno spazio 3D, il che naturalmente significa ...

Un nuovo trailer di Adventure Time : i Pirati dell'Enchiridion ne svela la data d'uscita : Bandai Namco ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Adventure Time: i Pirati dell'Enchiridion, il videogioco tratto dalla celebre serie di animazione trasmessa da Cartoon Network che si appresta ad arrivare su console e PC. Il trailer ha svelato la data d'uscita del gioco, fissata per il 19 luglio in versione fisica per Nintendo Switch, Xbox One e PS4 e per il 20 luglio in digitale sia per console che per PC via Steam.In questa nuova e ...

Fused Zamasu è il protagonista del nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ : Bandai Namco continua ad aggiornare il suo Dragon Ball FighterZ con l'aggiunta di nuovi combattenti, come ad esempio i recenti Broly e Bardock. A breve i giocatori potranno vestire i panni di Fused Zamasu.Stiamo parlando del personaggio che nasce dalla fusione di Goku Black e Future Zamasu protagonista del nuovo trailer riportato da Gematsu. Il nuovo combattente sarà in grado di volare e di muoversi in qualsiasi direzione, questo lo renderà un ...

CONAN EXILES : nuovo trailer in vista del lancio : Da aridi deserti a vette ghiacciate, da umide paludi a temperature estreme. La terra di CONAN EXILES è un enorme mondo ostile dove solo i più forti sopravviveranno, i giocatori intraprenderanno mentre combattono per sopravvivere nell’open world del survival game di Funcom quando verrà lanciato l’8 Maggio. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Un ...

Rilasciato nuovo trailer di Code Vein con le reazioni dei fan : Oggi Bandai Namco ha Rilasciato un nuovo trailer del suo nuovo action-RPG Soulslike Code Vein. Il trailer mostra sezioni di brutale gameplay, inclusi diversi scontri che sembrano essere contro dei miniboss, mentre i boss reali si distinguono per la barra della vita in basso, simile ai giochi in stile Souls di From Software. Oltre al gameplay, dalla clip emergono anche commenti estremamente entusiastici da parte dei fan che hanno partecipato ...

Dark Souls Remastered : un nuovo trailer ci mostra i boss che ci aspettano : Dark Souls Remastered arriverà a maggio, e From Software si assicura che l'interesse dei giocatori rimanga ben saldo pubblicando un nuovo trailer di gioco, riporta Gamespot, nel quale possiamo scorgere alcuni dei colossali bestioni che dovremo abbattere durante il nostro ritorno (o primo viaggio, perché no) a Lordran.Dark Souls è rinomato per il suo combat system nonchè stile di gioco e direzione artistica, caratteristiche le quali hanno ...

Ys 8 : Lacrimosa of Dana si mostra in un nuovo trailer per Nintendo Switch : Come ci segnala Nintendoeverything, Ys VIII: Lacrimosa of Dana ha lanciato il suo ultimo trailer di gioco incentrato sul personaggio pricnipale Adol Christin.Il trailer si riferisce alla versione del gioco per Nintendo Switch. Dopo che la sua nave è affondata, l'avventuriero Adol viene trascinato fino a un'isola deserta abitata da creature crudeli che si sono evolute in tanti modi diversi. Per sopravvivere, Adol dovrà riunire i sopravvissuti e ...

Wolfenstein II : The New Colossus su Nintendo Switch : rivelata la data di uscita con un nuovo - adrenalinico trailer : È con un comunicato ufficiale che Bethesda ha voluto annunciare solo qualche minuto fa la data di uscita di Wolfenstein II: The New Colossus su Nintendo Switch, l'apprezzato sparatutto sviluppato da MachineGames che farà il suo debutto sulla console ammiraglia Nintendo il 29 giugno 2018.Per l'occasione Bethesda ha voluto pubblicare un nuovo trailer del gioco in azione su Switch, che mostra le potenzialità della console alle prese con Wolfenstein ...