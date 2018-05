Il Nord Est che produce boccia il M5s statalista

Nigeria : almeno 60 morti in doppio attentato suicida nel Nord-est : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Punggye-ri - il sito della Corea del Nord dove stati condotti i test nucleari “danneggiato irrimediabilmente” nel 2017 : Marcio o funzionante, il sito NordCoreano dei test nucleari di Punggye-ri, dove e’ nata ed e’ stata poi perfezionata l’atomica di Kim Jong-un, sara’ chiuso a maggio, a 12 anni dalla prima detonazione: in base all’Ufficio presidenziale di Seul, il leader ha fatto l’annuncio venerdi’ al summit di Panmunjom, assicurando le sue “buone condizioni”. Il 9 ottobre del 2006 Kim Jong-il, padre del ...

Corea del Nord - Kim : «A maggio chiuderemo sito per i test nucleari». Summit con Trump in Mongolia o a Singapore : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo «farà in pubblico», attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudCoreani, e...

Kim Jong-un : "A maggio la Corea del Nord smantellerà il sito dei test nucleari" : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo "farà in pubblico", attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudCoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l'Ufficio di presidenza di Seul.La chiusura di Punggye-ri, nel Nordest del Paese, avverrebbe in "forma pubblica", al punto che Kim ha espresso l'esplicito desiderio di un invito esteso ad esperti sulla sicurezza Usa e sudCoreani, nonché ...

Corea del Nord - l’annuncio di Kim : “Il sito dei test nucleari chiuderà a maggio”. Prevista una cerimonia pubblica : Esperti sulla sicurezza statunitensi, autorità sudCoreane e giornalisti tutti invitati a maggio in Corea del Nord per assistere alla chiusura del sito dei test nucleari di Punggye-ri. Una cerimonia “pubblica”, quella voluta da Kim Jong-un, per confermare la sua volontà di procedere verso la denuclearizzazione del Paese. E di costruire in modo trasparente il percorso di pace con i vicini di Seul. “Alcuni dicono che stiamo ...