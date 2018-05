Il mondo si arma | nel 2017 nuovo record delle spese militari

mondo sempre più armato : boom della spesa militare - e la Cina fa paura : Il Mondo è sempre più armato e Paesi come la Cina stanno costruendo la loro nuova potenza aumentando costantemente i fondi destinati agli strumenti di guerra. È quanto emerge dalle stime contenute nell'...

Parma modello di cibo e tradizioni : obiettivo portare la Food Valley nel mondo

Inquinamento - fiumi del mondo contaminati da farmaci di tutti i tipi : Inquinamento, fiumi del mondo contaminati da farmaci di tutti i tipi L'allarme degli esperti: "Gran parte degli ecosistemi di acqua dolce è potenzialmente a rischio"

Parma sul tetto del mondo : il Festival Verdi vince gli International Opera Awards

Parma - il Festiva Verdi premiato a Londra : 'Il migliore al mondo' : Il Festival Verdi 2017 ha conquistato - si legge in una nota del Teatro Regio - il premio come 'Miglior Festival' agli International Opera Awards. "Ad assegnare il prestigioso premio - continua la ...

Fifa 18 : anche il Parma Calcio sbarca nel mondo degli eSports! : Con un annuncio sui profili social ufficiali anche il Parma Calcio ha annunciato il suo imminente sbarco nel mondo degli eSports!

Tumori : nuova combinazione di farmaci - è italiano il primo studio al mondo : La Fondazione Nibit – Network italiano per la bioterapia dei Tumori presenterà il 16 aprile al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research (Aacr) in programma a Chicago, i risultati preliminari dello studio Nibit-M4, pensato per valutare per la prima volta la combinazione di un farmaco epigenetico e di un farmaco immunoterapico nel trattamento del melanoma metastatico, completamente made in Italy e supportato in ...

Farmaci - boom di antibiotici nel mondo : +65% in 15 anni : Un drammatico aumento del consumo globale di antibiotici, +65% dal 2000 al 2015 con un incremento sopratutto nei Paesi più poveri. E’ il report del Center for Disease Dynamics, Economics and Policy di Washington (Usa). “Abbiamo registrato un aumento drammatico dell’uso di antibiotici a livello globale, ma il dato più emblematico è che questo incremento è guidato dai Paesi a basso e medio reddito dove la crescita economica si è ...

Parma : il gustoso mondo dei Musei del cibo : E il territorio non si è limitato alla coltivazione, si è orientato anche verso la trasformazione, tanto da esportare oggi, in tutto il mondo, i prodotti a base di pomodoro ma anche la tecnologia per ...

Sci di fondo - Coppa del mondo Falun 2018. Krista Parmakoski vince la 10km battendo in volata Marit Bjoergen. In difficoltà Heidi Weng : La mass start 10km di Falun premia Krista Parmakoski. La finlandese ha disputato una grande gara, soprattutto tatticamente, resistendo al forcing della scatenata Marit Bjoergen e permettendosi il lusso di batterla in volata. La norvegese è stata la mattatrice della gara odierna, perché a metà primo giro, sulla dura salita, ha alzato in maniera impressionante il ritmo, passando per prima allo sprint intermedio. L’unica a tenere il passo di ...

È Ferrero la prima azienda italiana per reputazione al mondo. Poi Armani e Pirelli : È Ferrero la prima azienda italiana per reputazione al mondo. Si trova al 18esimo posto nella classifica annuale stilata da Reputation Institute ed insieme ad Armani, Pirelli, Barilla e Lavazza, compone la rosa delle compagnie italiane nella top 50 della classifica che sul podio mondiale vede Rolex seguita da Lego e Google.Ferrero, si conferma anche a livello globale, la prima azienda come reputazione nel settore del Food. Giorgio Armani ...

Sanità : da Parma a Hong Kong - gli ospedali più belli del mondo : Parma, Barcellona, Hong Kong, Philadelphia. Sono alcune delle città dove è possibile ammirare e farsi curare negli ospedali al ‘top’ per la bellezza. A Barcellona, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau firmato dall’architetto Lluís Domènech i Montaner è stato considerato per molto tempo il più bello al mondo, tanto da essere stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Montaner lo ha creato come una città-giardino, ...

Sci di fondo - Coppa del mondo Lahti 2018 : Krista Parmakoski domina la 10km in tecnica classica davanti al proprio pubblico davanti a Nepryaeva e Bjoergen : Krista Parmakoski è profeta in patria e domina la 10km in tecnica classica di Lahti, valevole per la Coppa del Mondo 2018. La finlandese, infatti, non ha lasciato scampo alle avversarie gestendo in maniera impeccabile il suo sforzo, dall’inizio alla fine. L’unica a tenerle testa, se così si può dire, è stata la russa Natalia Nepryaeva che si è classificata al secondo posto con un ritardo di 20.9 secondi grazia ad una seconda parte di ...

Il super-missile Sarmat con cui Putin sfida il mondo : ... askanews, A meno di tre settimane dalla sua praticamente certa rielezione al Cremlino, Vladimir Putin ha vantato oggi lo sviluppo di una nuova generazione di missili supersonici, avvertendo il mondo ...