Il Livello massimo in Destiny 2 aumenterà con il DLC La Mente Bellica | tutti i dettagli

Coppa Davis 2018 : Italia - questo è il tuo Livello massimo. Fognini non basta - urgono ricambi : Per il terzo anno consecutivo l’Italia si ferma ai quarti di finale della Coppa Davis. Dopo Argentina e Belgio, è stata la Francia a Genova ad interrompere il cammino degli azzurri. Una vittoria per 3-1 da parte transalpini, ampiamente meritata per quello che si è visto in campo, con un Lucas Pouille eccezionale e con un doppio semplicemente perfetto. Niente impresa, dunque, per l’Italia contro i campioni in carica, e la sensazione ...