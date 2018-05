Il Gruppo di Acquisto Solidale La Torre compie 10 anni

Modena - terzo Gruppo in lizza per l’acquisto : anche Luca Toni nella cordata : C'è anche l'ex campione del mondo Luca Toni nel terzo gruppo interessato a far ripartire dalla serie D il calcio Con lui l'imprenditore bresciano Roberto Marai. L'articolo Modena, terzo gruppo in lizza per l’acquisto: anche Luca Toni nella cordata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.