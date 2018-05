Il Genoa mette le mani su due nuovi giocatori per Ballardini : Sarà un mercato mirato, senza colpi roboanti. Il Genoa di Enrico Preziosi ha appena gettato il mattone più importante, con la conferma di Davide Ballardini in panchina. Nella prossima sessione estiva delle trattative il dg Perinetti sarà chiamato a migliorare l'attuale organico: bisogna rimediare ad alcuni investimenti sbagliati, fare cassa e sistemare la squadra seguendo le indicazioni dell'allenatore. Nessuna mossa azzardata, pochi movimenti ...

Konko mette in guardia l'Atalanta «Occhio alle ripartenze del Genoa» : Il francese ha giocato in entrambe le squadre che si sfidano domenica: «Tutti dicono che vinceranno i nerazzurri e magari accadrà, ma non sarà facile»

Serie A. Il Genoa mette in ghiaccio la salvezza - 3-1 a un Verona sempre più nel baratro : Gol in apertura di Medeiros. Nella ripresa il pareggio di Romulo su rigore. Nel finale l'ex Bessa mette la freccia, Pandev si esalta con un pallonetto sontuoso

Risultati Serie A LIVE - 30^ giornata : l’Inter mette subito le cose in chiaro - Genoa e Fiorentina in vantaggio : Risultati Serie A LIVE – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Bologna e Roma, 1-1 il risultato finale, apre le marcature Pulgar, poi il pareggio finale di Dzeko prima dell’assalto finale dei giallorossi che però non ha portato al successo. Il big match metterà di fronte Juventus e Milan ma prima tante altre partite importanti. l’Inter non può sbagliare davanti al pubblico ...