Il film consigliato di oggi | mercoledì 2 maggio | Qualcosa di nuovo

Il film consigliato di oggi - martedì 1 maggio : La grande scommessa : Buongiorno e buon 1 maggio a tutti! Cosa vedere in questa serata di festa, magari dopo la classica scampagnata con famiglie e amici? Il film consigliato per voi è tratto da una vicenda realmente accaduta ed interpretatato da un cast straordinario, in cui figurano Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell e Brad Pitt. Si intitola La grande scommessa il film da vedere di oggi e ripercorre la storia di alcuni geniali investitori che nel 2005 ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 30 aprile : Lone Survivor : Tratto da una storia vera, Lone Survivor è il film consigliato per la serata di lunedì 30 aprile. Bellissima pellicola di genere azione/drammatico/guerra, è ispirata all’autobiografia dell’ex Navy SEAL Marcus Luttrell, qui interpretato da un eccellente Mark Wahlberg. Quattro Navy SEALS sono in missione per neutralizzare un nucleo operativo di Al-Qaeda, ma finiscono in un’imboscata sulle montagne afghane, isolati dai soccorsi e ...

Il film consigliato di oggi - domenica 29 aprile : Cold Hell – Brucerai all’inferno : In Austria, una ragazza di origine turca assiste ad un brutale omicidio, ma è a sua volta vista dal serial killer, rischiando così di essere la sua prossima vittima. Questa è una piccola anticipazione del film consigliato per la serata di domenica 29 aprile, intitolato Cold Hell-Brucerai all’inferno. film consigliato: Cold Hell-Brucerai all’inferno Cold Hell-Brucerai all’inferno (titolo originale: Die Hölle) è un thriller del ...

Il film consigliato di oggi - sabato 28 aprile : La confessione di un marito : La vita perfetta di un predicatore di successo precipita in un incubo quando sua nipote si trasferisce a casa sua ed una serie di eventi sconvolge la sua famiglia. Questa è La confessione di un marito, film consigliato per la serata di sabato 28 aprile, trasmesso in prima visione su Rete 4. film consigliato: La confessione di un marito La confessione di un marito (titolo originale The preacher’s sin), in prima tv su Rete 4 alle 21.15, è il ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 27 aprile : Hitman Agent 47 : Per gli appassionati del genere azione, questo venerdì sera, 27 aprile, Mediaset propone in prima visione la seconda pellicola ispirata ad un noto videogioco. Hitman: Agent 47 è il film consigliato di oggi e stavolta sarà Rupert Friend a dare il volto al killer “perfetto” nato da un esperimento di genetica. film da vedere: Hitman: Agent 47 Hitman: Agent 47, film suggerito di oggi, 27 aprile, andrà in onda in prima tv su Italia 1 alle ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 26 aprile : Attacco al potere 2 : Che film vedere stasera? Se amate il genere azione/thriller, il canale Mediaset 20 ha quello che fa per voi! Il film consigliato per la serata di giovedì 26 aprile è Attacco al potere 2, con Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman, sequel di Attacco al potere-Olympus has fallen. La capitale inglese e i più potenti capi di Stato sono minacciati da un pericoloso terrorista: sarà compito del Presidente americano e della sua scorta fermare la ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 25 aprile : Mad Max : Fury Road : Per gli amanti del genere azione/fantascienza, il film consigliato oggi, mercoledì 25 aprile, è Mad Max: Fury Road, quarto della famosa saga, realizzato a distanza di 30 anni dall’ultima pellicola. Tom Hardy e Charlize Theron sono i protagonisti di questa nuova avventura tra i deserti di un’Australia post apocalittica. Un ex poliziotto che ha perso la famiglia e una Figlia della Guerra in fuga per la libertà e la sopravvivenza. film ...

Il film consigliato di oggi - martedì 24 aprile : Hunger Games – Il canto della rivolta Parte I : Per tutti i fan dell’avventurosa saga di Hunger Games, il film consigliato nella serata di martedì 24 aprile è Hunger Games-Il canto della rivolta Parte I. Questo capitolo, che conclude la trilogia di romanzi di Suzanne Collins, è stato suddiviso in due pellicole per il cinema. Protagonista sempre lei, Katniss Everdeen (interpretata dalla talentuosa Jennifer Lawrence), ancora una volta nei panni della “Ghiandaia ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 23 aprile : Brick Mansions : Se siete amanti del genere azione, non perdetevi questa sera, lunedì 23 aprile, l’adrenalinico Brick Mansions, film consigliato di oggi. Si tratta di una delle ultime pellicole interpretate dal compianto Paul Walker, il Brian O’Conner della saga Fast & Furious. Anche qui l’attore riveste il ruolo di un agente sotto copertura e dovrà entrare in una zona “blindata” di Detroit per disinnescare una bomba. film da ...

Il film consigliato di oggi - domenica 22 aprile : La terrazza sul lago : Vi sentireste più al sicuro se il vostro vicino di casa fosse un poliziotto? Probabilmente sì. Ma non sarà così per i coniugi Mattson, che nel film consigliato di oggi, La terrazza sul lago, saranno perseguitati dall’agente Turner, interpretato da un “disturbato” Samuel L. Jackson! film da vedere: La terrazza sul lago Se amate i thriller, allora il film suggerito per voi questa sera, domenica 22 aprile, è La terrazza sul lago, ...

Il film consigliato di oggi - sabato 21 aprile : La vendetta di Luna : La vendetta di Luna, prima tv di Rete 4, è il film consigliato per la vostra serata di sabato 21 aprile. Thriller tedesco molto ben valutato dalla critica, vede al centro della storia una diciassettenne che sopravvive al massacro della sua famiglia, per scoprire poi di aver vissuto sempre in una farsa; il suo unico desiderio, una volta scappata, sarà quello di vendicarsi, avvalendosi della collaborazione di un ex agente segreto ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 20 aprile : Il lato positivo : Questa sera, venerdì 20 aprile, Rai Movie ci propone una bellissima pellicola a metà tra la commedia e il drammatico, con protagonisti gli acclamati Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. Il film consigliato di oggi è Il lato positivo, candidato a ben 8 Premi Oscar di cui uno vinto dalla Lawrence. Il film racconta l’incontro tra due persone sconosciute e “disperate”, entrambe con seri problemi da risolvere: un’inaspettata ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 19 aprile : I.T. – Una mente pericolosa : Pierce Brosnan è il protagonista di I.T. – Una mente pericolosa, film consigliato per la serata di giovedì 19 aprile. In questo thriller del 2016, che sarà trasmesso in prima tv su Canale 5, vedremo l’attore calarsi nei panni di un ricco uomo d’affari che subisce lo stalking di un giovane esperto informatico. film consigliato: I.T. – Una mente pericolosa Il thriller I.T. – Una mente pericolosa (da non confondere con ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 18 aprile : Un giorno come tanti [PRIMA TV] : Che film vedere questa sera, mercoledì 18 aprile? Il film consigliato per voi è il drammatico/sentimentale Un giorno come tanti, con la candidata ai Golden Globe Kate Winslet e l’affascinante Josh Brolin, in una inaspettata storia d’amore tra “due persone che non potevano uscire nel mondo, così ne avevano creato uno tutto per loro”. film da vedere oggi: Un giorno come tanti – Il cast Un giorno come tanti è il titolo ...