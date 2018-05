Il cardinale George Pell e le accuse di pedofilia | cosa sappiamo finora

Il cardinale George Pell potrebbe essere giudicato per reati sessuali in due processi separati : Il cardinale George Pell potrebbe essere giudicato per reati sessuali in due processi separati. Due giorni fa, una giudice di Melbourne, Australia, aveva rinviato a giudizio Pell accogliendo alcune accuse e respingendone altre per “insufficienza di prove” e dubbi sull’attendibilità The post Il cardinale George Pell potrebbe essere giudicato per reati sessuali in due processi separati appeared first on Il Post.

