Il capo del Carroccio | ' evidentemente non voleva governare insieme'

Mafia - 15 anni in Corte d' Appello al nuovo capo del clan di Corleone : La Corte d' Appello di Palermo ha sostanzialmente confermato le condanne inflitte in primo grado a sei presunti mafiosi Corleone si. Quindici anni sono stati inflitti a Rosario Lo Bue, capo Mafia di ...

Politica Il capo dello Stato dice no al voto prima dell'estate. : E' vero che una proposta simile, in una situazione come quella che stiamo vivendo, sembra fuori dal mondo. Se il tentativo fallisse , se cioè questo governo non ottenesse i voti di fiducia dalle ...

Questo Nostro Amore 80 al capolinea : Anna Valle impegnata sul set de La Compagnia del Cigno : Il pubblico ha atteso quattro anni prima di vedere in tv Questo Nostro Amore 80 forse un po' troppo per permettere una certa empatia con i personaggi rimasti in bilico per anni. La terza stagione della fiction con Anna Valle e Neri Marcorè non ha portato a casa i risultati di un tempo ma si è difesa bene mantenendo una media del 15% di share anche contro i reality di Canale 5. Il futuro della serie è ancora incerto ma tutto lascia pensare che ...