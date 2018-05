Il budget Ue?cresce meno del previsto. Tagli a fondi strutturali e agricoltura : La Commissione europea ha presentato la proposta di bilancio 2021-2027, che per la prima volta condiziona l’uso dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Il pacchetto - che ora dovrà essere approvato all'unanimità dai paesi dell’Unione - prevede la nascita di nuove risorse proprie, oltre all’imposta per il valore aggiunto e ai dazi commerciali. Tagli a fondi strutturali e agricoltura ...

Il budget Ue?cresce meno del previsto. Tagli a fondi strutturali e agricoltura : Confermati per il 2012-2027 i Tagli alla coesione e soprattutto all’agricoltura. Due fondi da 55 miliardi per l’Eurozona, 35 miliardi per le migrazioni e le frontiere, 27 per la difesa e la sicurezza interna...