Il Bilancio dell' Europa vale 1 279 miliardi

Bilancio Ue - Coldiretti : “Con il -9 - 5% l’agricoltura paga il conto della Brexit” : A pagare il conto della Brexit non puo’ essere l’agricoltura che è un settore chiave per vincere le nuove sfide che l’Unione deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all’immigrazione, alla sicurezza. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare la proposta della Commissione Ue sul primo Bilancio pluriennale dopo l’uscita della Gran Bretagna, che prevede una riduzione complessiva per le spese di ...

Bilancio - primo banco di prova dell'Ue senza Uk : ... ' come affrontare il deficit da 12 13 miliardi di euro che verrà lasciato alla partenza della Gran Bretagna; se tagliare e riformare la politica agricola comune, che rappresenta circa il 38% della ...

Bilancio Ue - proposta della Commissione per il post Brexit : “Più fondi per i migranti - tagli alla politica agricola” : tagli del 5% ai fondi per le politiche agricole e di coesione, che potrebbero costare cari all’Italia. Premi ai Paesi che mostrano più solidarietà nell’accoglienza dei migranti e penalizzazioni per quelli più refrattari. E maggiori contributi chiesti ai partner, perché la spesa complessiva cresce fino a superare l’1% del pil dell’Unione, 1.279 miliardi di euro. Bruxelles ha presentato la sua proposta per far quadrare il ...

Bilancio dell'Europa - la Commissione mette sul piatto 1.279 miliardi : La politica di coesione, ad esempio, avrà un ruolo sempre più importante a sostegno delle riforme strutturali e dell'integrazione a lungo termine dei migranti. Questi cambiamenti determineranno un ...

Reno De Medici - ok dell'assemblea a Bilancio e dividendo : Teleborsa, - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Reno De Medici ha approvato il bilancio 2017 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di euro 0,0245 a favore di ciascuna ...

Attentato a Kabul - sale il Bilancio delle vittime - : In precedenza si era parlato di 7 morti e 20 feriti. Stamane a Kabul si sono verificate due esplosioni. La prima sarebbe stata scatenata da un kamikaze in motocicletta. Come riportato dall'agenzia ...

Euro e Bilancio Ue : qui si gioca il futuro dell'Unione : La prima è la Brexit, la fuoriuscita dall'Unione della seconda economia Europea. Il mancato contributo inglese implicherà una riduzione del bilancio Europeo di quasi il 10 per cento del totale, circa ...

Euroflora 2018 : il Bilancio della prima settimana : Biglietti: I tagliandi complessivamente venduti a oggi, alle ore 11.30, sono oltre 210mila. Le tre giornate di sold out sono state oggi sabato 28 aprile, mercoledì 25 e domenica 22. Il tutto esaurito è già annunciato anche per la giornata di domani, domenica 29 aprile. Ingressi nei Musei: Si sfioreranno oggi le 45mila presenze complessive, la giornata record è stata, a oggi. il 25 aprile con 3060 alle Raccolte Frugone, 2575 alla Galleria d’Arte ...

Il Sole 24 Ore - OK dell'assemblea al Bilancio. Moscetti : Straordinario lavoro su costi : Teleborsa, - L'Assemblea de Il Sole 24 ORE ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, la relazione sulla remunerazione, la nomina di un Sindaco effettivo e la nomina di un Amministratore. Il ...

Casa delle Aie. L'assemblea di Bilancio chiude la stagione degli incontri culturali : Il programma dei 'Venerdì culturali della Casa delle Aie' comprendeva oltre a commedie dialettali, anche spettacoli musicali, iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni di Cervia e della ...

Reply - ok dell'assemblea al Bilancio 2017 : L'Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2017, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,35 Euro per azione , in aumento del 21,7% ...

Calciopoli - assolti i vertici della Fiorentina : niente falso in Bilancio : Nessun falso in bilancio: il gup di Firenze ha assolto il cda e dil collegio sindacale della Fiorentina L'articolo Calciopoli, assolti i vertici della Fiorentina: niente falso in bilancio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bilancio PARTECIPATO. MOVIMENTO 5 STELLE : 'BLUFF DELL'AMMINISTRAZIONE MELUCCI' : Se tale è la rilevanza che si attribuisce a questa forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della nostra città quando è soltanto agli esordi, riteniamo che alla prova dei ...