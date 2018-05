Il 3 maggio si terrà la conferenza stampa di chiusura della Partita Mundial

Allerta Meteo - il ciclone Afro-Mediterraneo avanza verso il mar Tirreno : inizia così un maggio di forte maltempo in tutt’Italia : Allerta Meteo – E’ iniziato nel giorno della Festa del Lavoro un mese di Maggio che sicuramente sarà caratterizzato dal forte maltempo almeno nella prima decade del mese. Forti piogge stanno colpendo tutta la Sardegna dove nelle ultime ore sono caduti ben 74mm di pioggia a Pedra Bianca, 71mm a Fonni e Punta Modighina, 67mm a Orosei e Ovodda e Sanluri, 64mm ad Arborea e Fenosu, 63mm a Dorgali e Meana Sardo, 62mm a Bultei, 61mm a ...

Ciclone Mediterraneo in arrivo sulla penisola con maggio : Sguardo alla situzione Un vortice Mediterraneo risalirà dal nord Africa e posizionandosi entro mercoledì sul basso Tirreno portando maltempo sparso sulla penisola con un netto calo termico. Già in questo inizio settimana le correnti atlantiche hanno liberato l’Europa centro-occidentale dal dominio anticiclonico con assaggio estivo, portando addirittura massime al di sotto dei 10-15°C. Primi cali […]

Due satelliti in caduta verso la Terra : rientro atteso entro il 2 maggio : Stanno per concludere la loro caduta verso la Terra due satelliti, che si preparano a entrare nell’atmosfera fra il 30 aprile e il 2 Maggio, mentre altri tre relitti spaziali sono rientrati il 29 aprile. Lo rende noto la Aerospace Corporation, il cui centro di ricerca dagli anni ’50 esercita la sorveglianza di tutti gli aspetti delle missioni spaziali militari, civili e commerciali. Si prepara all’impatto nell’atmosfera ...

Allerta Meteo Primo maggio : violento ciclone Afro-Mediterraneo sull’Italia tra 1 e 4 maggio - maltempo estremo : 1/26 ...

Previsioni Meteo - il 1° maggio inizia una violenta ondata di maltempo : forte “Tempesta Mediterranea” in arrivo : 1/32 ...

Spazio : una sonda NASA cadrà sulla Terra il 1° maggio : La recente caduta di Tiangong-1, la stazione spaziale cinese precipitata nell’Oceano Pacifico Meridionale la notte del 2 aprile, ha aumentato la sensibilità verso il già parecchio discusso problema dei detriti spaziali. Anche senza arrivare a oggetti della portata del Palazzo celeste, la cosiddetta ‘spazzatura cosmica’ viene spesso alimentata da frammenti più piccoli, come quelli provenienti dai satelliti in disuso. Qualche giorno fa è stata la ...

Kate come Diana : l'omaggio alla madre di William commuove l'Inghilterra : 'Ooops, I did it again!' sembra voler dire Kate Middleton all'uscita dall'ospedale con il suo royal baby numero 3. La Duchessa, moglie del principe William, ha presentato il figlio al mondo rendendo un chiaro omaggio alla compianta Lady Diana, la nonna che i suoi bambini non conosceranno mai. Ieri e oggi: Carlo e Diana con William. E William con Kate e il loro terzogenito Sulla ...

Ecco Resist 2018 : La 14ª edizione si terrà dal 19 aprile al 4 maggio 2018 : ... presentando spettacoli teatrali, reading, presentazioni di libri, dibattiti e proiezioni. Il presidente di Arci Viterbo Marco Trulli ha sottolineato l'importanza della manifestazione per mantere una ...

Elezioni europee - si terranno tra il 23 e il 26 maggio 2019 : Il Consiglio Ue ha proposto le date del 23-26 maggio 2019 per le Elezioni europee che si terranno il prossimo anno. Ora l'Europarlamento dovrà valutare la proposta e dare un parere sulle date, che verranno poi ufficialmente stabilite entro il mese di giugno.Continua a leggere

In Piemonte famiglie di Bra - Cavallermaggiore e altri centri apriranno le loro case per "Terra Madre" : Per Alberto Sacco, assessore al Commercio della Città di Torino, l'evento genera economia, ha risvolti incredibili da un punto di vista turistico, confermati da dati secondo i quali Terra Madre ...