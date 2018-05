Il 2017 anno d' oro per i top manager delle quotate | le buste paga volano a oltre un

Esercizio 2017 : un anno eccellente per Boehringer Ingelheim : L’azienda farmaceutica Boehringer Ingelheim, operante nel settore della ricerca, offre una panoramica dei successi dell’anno d’Esercizio 2017. Tutti i settori operativi hanno contribuito a far crescere il fatturato. Gli investimenti nella Ricerca&Sviluppo hanno superato la cifra di 3 miliardi di euro, di cui quasi 2,7 miliardi assegnati al solo segmento Human Pharma. “In medicina, la quantità di domande supera sempre quella delle risposte” ...

Camera di Commercio di Fermo : approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio per l'anno 2017 : Una Camera di Commercio quindi, fortemente impegnata a supportare l'imprenditoria locale sia nella ricerca di nuovi mercati sia negli interventi di sostegno all'economia e nonostante la riduzione dei ...

FCA - Marchionne : 2017 anno record. Confermati i target 2018 : Teleborsa, - Fiat Chrysler Automobiles , FCA , ha chiuso un buon 2017 e si attende risultati positivi anche per il 2018. "Abbiamo raggiunto o superato tutti gli obiettivi finanziari chiave in ciascuno ...

Approvato il rendiconto di gestione di Roma Capitale per l’anno 2017 : La Giunta Capitolina ha Approvato il rendiconto di gestione di Roma Capitale per l’anno 2017. Il provvedimento sarà ora sottoposto

Bambini 2017 - il giocattolo resta il Top. Ma vanno forte i libri. Crolla il cinema : MILANO - I genitori con figli sanno bene che fanno parte di un mercato gigantesco. Un mercato da 3,3 miliardi di euro, che è pari somma la spesa dagli italiani per i Bambini in età 3-13 anni , 6,2 ...

Exor - Elkann : 2017 il miglior anno. Contributo di FCA : Teleborsa, - Il 2017 è stato il "nostro miglior anno, escluso il 2009, quando Exor è stata costituita" . A dirlo è il presidente di Exor, John Elkann , nella lettera agli azionisti. "Il valore netto ...

Catastrofi : 2017 anno in assoluto più caro per gli assicuratori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Case - prezzi giù per il sesto anno consecutivo : -0 - 4% nel 2017 : I prezzi delle Case stentano a ripartire. Anzi, anche il 2017 è stato un anno negativo, il sesto consecutivo. I dati Istat hanno registrato un calo dello 0,4% rispetto al 2016 , quando la variazione ...

La CDU di Angela Merkel e i liberali di FDP hanno comprato dalle Poste i dati microtargeting degli elettori durante la campagna 2017 : In una brochure interna citata dalla Bild am Sonntag , Deutsche Post nota che "per ogni palazzo nel collegio elettorale viene calcolato un valore di probabilità" per ogni formazione politica. "Per ...

