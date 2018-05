Il 1° maggio dei sindacati in piazza | i lavoratori sempre meno tutelati

CONCERTO PRIMO maggio - ROMA SCALETTA / Diretta streaming Rai : Berlinguer - la lettera dei Riders (1 maggio) : CONCERTO PRIMO MAGGIO a ROMA, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:19:00 GMT)

1 maggio in Piazza dei Signori a Padova : 'Sono passati dieci anni ha detto il vice presidente della Provincia di Padova Fabio Bui da quando, nel 2008, la crisi finanziaria partita dagli Stati Uniti ha investito l'economia reale e si è ...

Varese - 1° maggio - da piazza Monte Grappa l'appello dei lavoratori turchi : ... Cisl e Uil di Varese con il titolo 'Sicurezza; il cuore del lavoro', a sottolineare la vera emergenza che sta vivendo il mondo del lavoro del nostro Paese, colpito da morti bianche e malattie ...

Primo maggio : appello dei sindacati per più sicurezza sui luoghi di lavoro : I leader di Cgil, Cisl e Uil in piazza a Prato, per celebrare la Festa dei lavoratori, denunciano: 'Inaccettabile morire in nome del profitto'. 1029 i decessi nel 2017. Mattarella: 'Situazione deve ...

Primo maggio - a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la protesta : “Sfruttamento” : Per la prima volta a Torino i rider di Foodora hanno partecipato al corteo del Primo maggio (leggi l’inchiesta sui lavoratori del food delivery). Durante il corteo i rider insieme ad altri precari hanno sanzionato una delle sedi di Eataly per protestare contro l’utilizzo della pitattaforma del sistema di consegne e dell’alternanza scuola-lavoro L'articolo Primo maggio, a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la ...

Primo maggio - i leader dei sindacati : 'Troppe irregolarità. Inaccettabile morire in nome del profitto' : Nel 1911, a causa di un incidente nel vicino bacino marmifero di Bettogli, persero la vita dieci persone. 'E il dramma - dice il segretario...

Martedì 1 maggio 2018 - le prime pagine dei giornali italiani : Sulle prime pagine dei giornali di oggi 1 maggio i titoli più importanti sono dedicati alla politica, all'indomani dei risultati definitivi delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Il ...

Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratori? : Il primo maggio, come ogni anno, si celebra la Festa del Lavoro, una ricorrenza che non è limitata soltanto all'Italia. Ma perché è stata scelta questa data? Per...

1 maggio 2018 in tv : gli appuntamenti per la Festa del Lavoro e dei Lavoratori : 1° Maggio, Festa del Lavoro e dei Lavoratori: istituita in Italia dal 1890, ormai ha soprattutto le sembianze di una maratona musicale dal vivo trasmessa in una diretta-fiume su Rai 3 da ormai qualche decennio e sempre con qualche polemica.prosegui la lettura1 Maggio 2018 in tv: gli appuntamenti per la Festa del Lavoro e dei Lavoratori pubblicato su TVBlog.it 01 Maggio 2018 11:32.

La scaletta dei cantanti al concerto del primo maggio a Roma : Il tradizionale "concertone" organizzato dai sindacati in piazza San Giovanni in Laterano inizia alle 15: i principali artisti che si esibiranno The post La scaletta dei cantanti al concerto del primo maggio a Roma appeared first on Il Post.