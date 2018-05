I jeans più estremi del momento infiammano la rete

vanityfair

: La camicia di jeans: ecco un capo basico che è importante avere nell'armadio. Il denim si abbina ormai anche alle g… - Ifashioncherry : La camicia di jeans: ecco un capo basico che è importante avere nell'armadio. Il denim si abbina ormai anche alle g… - princessbixina : #Buongiorno amiche?? oggi piove ma non potrà farlo per sempre... noi vi proponiamo un #outfit fantastico... ?? jeans… - LBonacquisti : @HMQueenBee ... tornare a giocare con lo stesso jeans senza aspettare altri 5 anni? ... dai e dai diventano vissuti… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Proprio quando pensavamo di aver visto davvero tutto in fatto di denim, ecco che un nuovo marchio, Carmar, fa un ulteriore passo in avanti. Dopo itrasformabili di Gigi Hadid firmati Y/Project, o ancora quelli con finestra trasparente sul ginocchio di Topshop, ecco che gli immancabili pantaloni in denim vengono trasformati nuovamente in capo d’abbigliamento che di ordinario ha ben poco. Il brand di Los Angeles infatti, ha lanciato un nuovo modello che sta letteralmente facendo impazzire la, e il motivo è presto detto: sul sito web di Carmar infatti, troviamo in vendita un paio diche di tessuto hanno ben poco. LEGGI ANCHEIdi Topshop che dividono laPiù che di pantaloni si tratta di una cintura, un moschettone e delle tasche unite da qualche cucitura, che scendono lungo ogni gamba sino a dei risvoltini sul fondo. Un po’ come per ricordare che, ...