I colori primavera-estate 2018 e come abbinarli. Quest’anno si cambia e ci si può sbizzarrire. Dieci consigli per gli accostamenti migliori e di tendenza : Stagione e annata che vai, colori che trovi. Se pensate di essere in crisi con l’abbinamento dei colori, ecco le dritte che fanno al caso vostro. Mai come nella primavera-estate 2018 la moda e gli stilsiti hanno proposto abbinamenti di colore forti, inusuali, da provare contro ogni pregiudizio. Su Rpubblica sono stati scelti i 10 migliori accostamenti: ecco come e perché indossarli. Dalla vita di tutti i giorni alle cerimonie come i ...