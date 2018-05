Honda Monkey 2018 | gli anni Settanta sono tornati

gqitalia

: Honda Monkey: la storia - MotociclismoIT : Honda Monkey: la storia - 24oresport : Honda Monkey: la storia #moto - _clairebal : @Honda #Monkey, rinasce la piccola moto-giocattolo degli Anni 70 @LaStampa -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Il bello di chiamartiè che puoi produrre di tutto, dalle Formula 1 alle MotoGP, passando per tosaerba, SUV, motori marini, gruppi elettrogeni e tanto altro ancora, tra cui la ricerca sulla robotica. In tutto questo mare magnum di prodotti trova spazio anche la, una mini-bike nata nel 1961 e diventata un’icona di moda negli. Sviluppata originariamente come moto giocattolo da 49 cc per un parco divertimenti di Tokyo (Tama Tech), diventò talmente popolare che ne fu realizzata una versione da strada, esportata inizialmente in America e in Europa nel 1963. Il modello era dotato di un serbatoio cromato, di un manubrio pieghevole e di ruote da 5 pollici senza sospensioni. La sua popolarità derivava soprattutto da un design originale che la rendeva immediatamente simpatica, dalle dimensioni ridotte e dal peso ultra leggero, che permettevano davvero a ...