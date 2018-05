Higuain | più che forza conta unità gruppo

Juventus - Higuain : 'Più che la forza conta l'unità del gruppo' : 'L'unione fra noi è l'ingrediente che ci permette di raggiungere gli obiettivi. In questo momento più che la forza fisica, contano l'amor proprio, la testa, la voglia di vincere e di essere un gruppo'.

Simeone : 'Mio nonno il più grande critico - è lui l'inventore del cholismo. Higuain? Icardi è il più forte di tutti' : La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone alla vigilia della partita col Napoli: ' Mio padre? Dopo ogni partita mi chiama e va dritto al bersaglio senza tanti giri di parole.

Juve : Higuain inventa una nuova esultanza e non segna più : Il digiuno di Gonzalo Higuain non accenna a terminare: l'ultimo gol segnato dal centravanti argentino con la Juventus risale addirittura allo scorso 14 marzo. Come riporta La Gazzetta dello Sport , il Pipita aveva appena inventato la sua nuova esultanza, e proprio in quel momento ha smesso di segnare. Inaugurato il gesto 'da militare', con la mano alla fronte, Higuain si è ...

Inter - Boninsegna : 'Icardi più determinante di Higuain' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Inter e Juventus, Roberto Boninsegna ha parlato della sfida di sabato sera tra i nerazzurri e i bianconeri. Domanda secca: chi vince sabato sera? 'Spero l'Inter. E comunque ...

Benatia svista fatale - Khedira si nota soltanto per i litigi - Higuain una girata e poco più : 6 BUFFON Deve impegnarsi su un tiro cross di Mario Rui e usare spesso i piedi per facilitare il giro palla dei suoi compagni: non il pezzo migliore del suo repertorio. 6 HOWEDES Dopo l'uscita di ...

Juventus - Allegri/ "Pjanic ci sarà - Higuain forse. Crotone gara più decisiva di quella col Napoli" : Juventus, Allegri: il tecnico bianconero sottolinea come la gara contro il Crotone sia ancora più importante di quella con il Napoli. Le ultime su Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:24:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Higuain diffidato? Gioca! Buffon e Chiellini a riposo. Napoli? Più decisiva col Crotone' : Pochi giorni per metabolizzare il successo sulla Sampdoria, che la Juventus torna subito in campo insieme a tutta la Serie A per l'ultimo turno infrasettimanale. Sulla strada dei bianconeri c'è il ...

Icardi : 100 gol come Higuain e Ibra. Ma è il più giovane del calcio moderno : Peppino Meazza , il 'Balilla' che dominava gli anni '30, quando toccò quota 100 aveva 23 anni e 32 giorni e non aveva ancora vinto le due coppe del mondo , Italia 1934 e Francia 1938, che ne ...

Juve : Dybala-Higuain al top - ma c'è chi segna di più : La Juventus si gode la coppia d'attacco formata da Dybala e Higuain . I due argentini hanno segnato 31 gol in Serie A ma, come si legge sul Corriere dello Sport , c'è chi in Europa ha fatto meglio: analizzando i maggiori campionati, hanno segnato di più Salah-Firmino del Liverpool , 37 gol, , Kane-Son del Tottenham , 36, e Aguero-Sterling del Manchester ...

Il Real Madrid ora rimpiange Higuain : quanti gol più di Benzema! : Il Bernabeu lo fischia, Zidane lo difende, Ronaldo lo apprezza, i giornali perdono la pazienza. La complessa stagione di Karim Benzema, appena 8 gol in 33 partite, 4 su 22 in Liga, ha spinto As a un ...

L'Argentina riscopre Higuain e Dybala : "Pipita il più grande dai tempi di Bati" : Un gol a testa per acciuffare i quarti di Champions e riconquistare i propri connazionali. L'eco della strepitosa serata di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, autori ieri di un gol a testa contro il ...