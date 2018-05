Heroes of the Storm | ecco il fumetto L' ascesa del Signore dei Corvi e i

“Shaping the future” ha i suoi vincitori : Favini annuncia i migliori poster del concorso di comunicazione sociale PosterHeroes : Favini, tra i leader globali nelle specialità grafiche innovative per il packaging dei prodotti realizzati dai più importanti gruppi mondiali del settore luxury e fashion, insieme a IED Istituto Europeo di Design e all’associazione PLUG, annuncia il poster vincitore e i 40 selezionati nell’ambito di “posterheroes”, il concorso internazionale che unisce grafica e impegno sociale, giunto quest’anno alla settima edizione. posterheroes è un concorso ...

Deckard Cain di Diablo sarà il nuovo personaggio giocabile di Heroes of the Storm : Uno dei personaggi più noti della serie di videogiochi Diablo, Deckard Cain, si aggiungerà presto al roster del MOBA Heroes of the Storm, che offre ai giocatori la possibilità di prendere i panni degli eroi più famosi dell'universo Blizzard.Deckard Cain apparterrà alla classe Supporto, e come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net potrà curare e potenziare gli alleati circostanti anche se subirà una penalità alla velocità di movimento. Del ...

Heroes of the Storm : Fenix è ora disponibile : Neanche la morte può fermare il nostro ultimo eroe dal cercare gloria e valore nel Nexus, giusto in tempo il 20° anniversario di StarCraft. Fenix, Alfiere dei Templari (Ruolo Assassino), è disponibile per Heroes of the Storm.Fenix è uno dei maggiori eroi della storia protoss, e le sue imprese sul campo di battaglia sono leggenda. Si sacrificò per fermare gli zerg durante l'invasione di Aiur, e il suo corpo venne recuperato e installato in un ...