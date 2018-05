Gwyneth Paltrow e il manuale per spiegare  il sesso ai propri figli

Gwyneth Paltrow e la depressione post partum : «Mi sentivo uno zombie» : Per anni è stata la bionda più desiderata di Hollywood. Affascinante, semplice e di talento. È stata incoronata «Donna più bella del mondo» dalla rivista People. Nel 1998 è entrata nel cuore del pubblico con la sua Helen in Sliding doors. Un anno dopo ha vinto il Premio Oscar per la sua interpretazione in Shakespeare in love. Poi una serie di pellicole di successo. Insomma, tutto può far pensare che Gwyneth Paltrow, 45 anni, abbia avuto una vita ...

Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk a un passo dalle nozze : Prima l’addio al nubilato, sulle spiagge di Cabo San Lucas, in Messico, poi un party esclusivo al Los Angeles Theatre, pieno di amici: weekend impegnativo, quello appena trascorso, per Gwyneth Paltrow, tanto che il gossip d’oltreoceano aveva addirittura ipotizzato una cerimonia segreta, scelta sempre più comune tra personaggi noti. https://www.instagram.com/p/Bhhh0nEneKy/?taken-by=GwynethPaltrow Solo una festa, conferma invece ...

Gwyneth Paltrow e Chris Martin - una famiglia è per sempre : Seduti sui gradini di fronte a una casa londinese. Gwyneth Paltrow ha messo in posa i due figli (Moses Bruce Anthony, 11, e Apple Blythe Alison, 13) e accanto a loro c’è anche papà Chris Martin. Il numero «42» è la didascalia che accompagna lo scatto, condiviso sul profilo dell’attrice, e il riferimento è al brano dei Coldplay come all’indirizzo dell’abitazione, che probabilmente corrisponde al luogo in cui vive il ...