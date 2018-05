Gruppo Daimler - Pronti a fermare la scalata cinese

quattroruote

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Ilè pronto a reagire a un eventuale tentativo di acquisizione da parte della Geely. Lo ha detto il ceo, Dieter Zetsche, durante il Salone di Pechino, come riportato da Automotive News. Nel caso puramente teorico di uno scenario in cui emergesse un takeover di questo tipo, ha sostenuto Zetsche, adotteremmo le opportune contromisure, di cui, naturalmente, non specifichiamo la natura, perché diversamente perderebbero metà della loro efficacia. Ma il manager tedesco ha anche aggiunto che allo stato non cè nulla che faccia pensare a un'eventuale mossa ostile da parte della Casa, alla quale, comunque, non ha chiesto garanzie di alcun tipo.Quasi unazione su dieci. La Geely, proprietaria della Volvo e - dal 2017 - anche della Lotus, lo scorso febbraio ha acquistato per 7,5 miliardi di euro il 9,7% della, divenendo lazionista di maggioranza deldavanti al ...