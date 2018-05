Grande Fratello | Federica Panicucci elogia Barbara d’Urso

Grande Fratello 2018 : Baye Dame Dia squalificato dal gioco - Patrizia Bonetti eliminata : Duri provvedimenti in seguito alle manifestazioni di bullismo, Aida, Luigi, Alberto e Simone finiscono in nomination.

“Foto hot!”. Luigi Favoloso e gli scatti privati in chat. L’ex di Nina Moric - ‘beccato’ in fallo durante il Grande Fratello - rivela il ‘segreto’ a Simone Coccia e Lucia Bramieri : Dopo che i messaggi ad alto tasso erotico che Simone Coccia Colaiuta ha mandato a Lucia Bramieri e la pubblicazione online delle foto esplicite, al Grande Fratello si torna a parlare di chat da utilizzare per intrattenere conversazioni private. I consigli sono stati dati da Luigi Mario Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric, lasciato durante la diretta di lunedì dalla modella croata, ha dato dei consigli al compagno della Pezzopane. ...

“Non lo metto tutto…”. Grande Fratello a luci rosse. Nella casa siamo arrivati a questo. Non si rende conto delle telecamere e fa il suo ‘show’… : L’ultima puntata del Grande Fratello è stata seguitissima da tutti: numero da capogiro che fanno gonfiare il petto a Barbara D’Urso. Forse perché la produzione aveva chiesto a tutti i concorrenti di fare la valigia? Forse per via di tutta la polemica sollevata intorno a Baye Dame (e altri ragazzi della casa) che aveva bullizzato l’ultima arrivata Aida Nizar? Il pubblico aveva chiesto che fossero presi provvedimenti nei riguardi di chi aveva ...

Asia Argento contro Barbara D'Urso e Grande Fratello : il 'bacio della morte' ad Aida Nizar : Il 'bacio della morte' di Asia Argento che condanna Aida Nizar al flop. La più femminista delle femministe, la paladina italiana del #Metoo contro le molestie sessuali , ha risposto sì alla chiamata ...

Grande Fratello 2018/ Alberto Mezzetti : prima il litigio con Aida Nizar - poi il racconto a luci rosse : GRANDE FRATELLO 2018, i ragazzi nella Casa sono ancora scossi dall'uscita di Baye Dame. "Doveva essere espulsa anche Aida Nizar": parlano Veronica Satti, Danilo e Alessia(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 08:11:00 GMT)

Grande Fratello 15 - puntata 2 maggio 2018 | Anticipazioni : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.Grande Fratello 15 | I concorrentiprosegui la letturaGrande Fratello 15, puntata 2 maggio 2018 | Anticipazioni pubblicato su Gossipblog.it 02 maggio 2018 07:50.

Grande Fratello - gravi accuse contro il reality : 'È tutto pilotato - ecco da chi' Video : gravi accuse in queste ore sono state mosse contro [Video] il #Grande Fratello 2018 da un nutrito gruppo di spettatori che ieri sera ha avuto modo di partecipare alla diretta della terza puntata del reality show all'interno degli studi di Cinecitta'. Chi ha avuto modo di re la trasmissione sa bene che quella di ieri è stata una puntata decisamente ricca di colpi di scena, caratterizzata in primis dalla squalifica di Baye Dame, accusato di ...

Grande Fratello 2018/ Veronica Satti - Alessia e Danilo contro Aida? Ultimo affondo dopo l'addio di Baye Dame : Grande Fratello 2018, i ragazzi nella Casa sono ancora scossi dall'uscita di Baye Dame. "Doveva essere espulsa anche Aida Nizar": parlano Veronica Satti, Danilo e Alessia(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:16:00 GMT)

Aida Nizar abbandona il Grande Fratello! : Durante la terza puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha punito solo alcuni concorrenti per atti di bullismo nei confronti di Aida Nizar. Subito dopo la puntata, la spagnola ha sbraitato contro Barbara D’Urso. Per quale motivo? Ecco la verità! Barbara D’Urso, durante la diretta della terza puntata del Grande Fratello, sulla base di ciò che è accaduto durante la scorsa settimana, ha punito alcuni coinquilini della casa. ...

Grande Fratello 2018 - Asia Argento querela Filippo/ Il web solidale con l'attrice : Asia Argento infastidita da una delle dichiarazioni dei ragazzi del Grande Fratello, Filippo, che seduto in giardino dice la sua sull'attrice senza usare mezzi termini.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:28:00 GMT)

NINA MORIC LASCIA LUIGI FAVOLOSO/ La storia era finita già prima del Grande Fratello 15? La verità : NINA MORIC LASCIA LUIGI FAVOLOSO: la reazione del ragazzo al Grande Fratello 2018 sconvolge il web, mentre la donna decide di voltare pagina e di mostrare il suo animo rock'n'roll.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:11:00 GMT)

Grande Fratello 2018 puntata 1 maggio : [live_placement]Grande Fratello 2018 puntata 1 maggio: anticipazioni prosegui la letturaGrande Fratello 2018 puntata 1 maggio pubblicato su Gossipblog.it 01 maggio 2018 17:35.

“Copiona!” Grande Fratello - Barbara ma che combini? Il particolare - stavolta - non è passato inosservato e sui social scattano i paragoni. Chissà come la prenderà Carmelita : Una settimana questa che gli appassionati del Grande Fratello non dimenticheranno facilmente. Da Luigi Favoloso, sempre più vicino a Patrizia (e che ha detto ormai addio a Nina Moric), al Tarzan di Viterbo che aveva accusato proprio Luigi di aver alzato le mani a telecamere spente, alla rissa verbale tra Baya Dame e Aida Nizar che ha portato alla squalifica del primo con una motivazione inappellabile quanto logica: ”Le aggressioni e ...

'Tutto pilotato'. Grande Fratello - la tremenda accusa contro Barbara d'Urso : chi la infama : Ieri sera il pubblico in studio del Grande Fratello , reality che grazie al trash ha ottenuto ascolti mostruosi, ha più volte sostenuto Baye Dame con gli applausi ed ha contestato Aida Nizar . Il sito ...