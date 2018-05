Grande Fratello | Aida Nizar rifiuta l’amicizia con Alberto

Aida Nizar - nel Grande Fratello spagnolo del 2003 aveva fatto la cacca in corridoio : Forse non tutti sanno che... La discussa concorrente del Grande Fratello, Aida Nizar, nel 2003 era stata protagonista di un episodio raccapricciante. In Spagna Aida ha preso parte al Grande Hermano ...

Al Grande Fratello 2018 è tempo di crisi : Luigi Favoloso e Aida Nizar tremano - chi sarà eliminato? : Al Grande Fratello 2018 è tempo di crisi. I gieffini quest'anno non sembrano pronti a voler giocare e scherzare, come è successo nelle scorse edizioni, portando dentro la casa uno spaccato di vita che quasi fa paura a chi guarda il programma: violenza, superficialità e pesantezza sono state le caratteristiche di queste prime due settimane che gli inquilini hanno passato nella casa più spiata d'Italia. A farne le spese è stato Baye Dame ...

Pezzopane (Pd) : "Grande Fratello usa in modo morboso la mia storia d'amore con Simone Coccia Colaiuta" : Grande Fratello, politica e gossip. L'intreccio è servito ed è 'merito' della partecipazione al reality di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato ufficiale della deputata del Pd Stefania Pezzopane. Intervistata da Pierluigi Diaco sul settimanale Oggi (in edicola da domani), la parlamentare ha attaccato il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso:Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse, strumentalmente e in ...

“No Aida - dai!”. Grande Fratello : ecco cosa ha confidato a Lucia Bramieri - che è rimasta di sasso. La spagnola - invece - è riuscita a stento a trattenere il pianto : È un Grande Fratello a dir poco movimentato questo di Barbara D’Urso. Cominciato da meno di un mese, il reality ha già fatto scattare sull’attenti pubblico e conduttrice per i comportamenti non proprio ortodossi degli inquilini. E infatti, alla terza puntata, sono già arrivati i provvedimenti disciplinari: un espulso (Baye Dame) e due concorrenti (Aida Nizar e Luigi Favoloso) in nomination diretta. Non c’è dubbio che a ...

Grande Fratello : ennesima lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando : Filippo Contri e Lucia Orlando litigano ancora al Grande Fratello: la coppia discute ma poi fa pace La storia tra Filippo Contri e Lucia Orlando, nata al Grande Fratello, continua ad attraversare numerosi alti e bassi all’interno della Casa. A forti momenti di passione, infatti, i due alternano anche molte discussioni e sContri nati a […] L'articolo Grande Fratello: ennesima lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando proviene da Gossip ...

Grande Fratello - Matteo dimentica Paola Di Benedetto e si confida con Luigi : «Io e Alessia ci cerchiamo» : Nella casa del Grande Fratello 'Cupido' è sempre in agguato, pronto a colpire con le sue frecce i concorrenti. Filippo e Lucia sono ormai una coppia consolidata, ma presto potrebbe nascere un nuovo ...

Grande Fratello 2018 - il Tarzan di Viterbo ruggisce contro Aida : "Non mi piaci nell'insieme. Non c'è proprio attrazione!" : L'impressione che ci fosse attrazione tra i due gieffini cade miseramente dopo le dichiarazioni del biondo Tarzan.

Grande Fratello - l'oggetto misterioso che Aida Nizar tiene sempre tra le mani : vale 5mila euro : I telespettatori più attenti del Grande Fratello di Barbara D'Urso si sono accorti che Aida Nizar impugna sempre una strana penna. Da quell'oggetto la spagnola sembra non separarsi mai e in effetti, ...

Aida Nizar - Grande Fratello 2018/ Croce e delizia del reality : perché ha sempre una penna in mano? : Aida Nizar, Grande Fratello 2018, Croce e delizia del reality: perché ha sempre una penna in mano? Svelato l'arcano ed i dubbi su Malgioglio e Barbara d'Urso.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:16:00 GMT)

Aida Nizar lascia il Grande Fratello? La confessione a Lucia Bramieri : Grande Fratello: Aida Nizar vuole lasciare la Casa? La confessione a Lucia Bramieri Oggi durante il day time i telespettatori hanno potuto vedere un lato inedito della personalità di Aida Nizar. Al Grande Fratello, infatti, la concorrente si è sempre mostrata forte e combattiva ma i continui scontri e le sempre più frequenti discussioni nella […] L'articolo Aida Nizar lascia il Grande Fratello? La confessione a Lucia Bramieri proviene da ...

Grande Fratello 15 - puntata 2 maggio 2018 : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.Grande Fratello 15 | I concorrentiprosegui la letturaGrande Fratello 15, puntata 2 maggio 2018 pubblicato su Gossipblog.it 02 maggio 2018 16:25.

Grande Fratello 15 : Luigi Favoloso i suoi racconti hot e le foto compromettenti su Telegram : Grande Fratello 15: Luigi Favoloso racconta le sue mirabili “avventure” tra foto a luci rosse e racconti hard sulla nota applicazione di messaggistica Telagram, simile a WhatsApp ma più sicura per certi scambi piccanti. Grande Fratello 15: Luigi Favoloso e le foto a luci rosse su Telegram Telegram è l’app di messaggistica veloce e sicura, che si può usare contemporaneamente dal telefono, dal tablet e dal pc. Il ragazzone napoletano la cui ...

“Chiuso il discorso”. Paola Di Benedetto e Francesco Monte - fan spiazzati dopo ‘la notizia’. Parole che arrivano come un fulmine a ciel sereno - soprattutto dopo il faccia a faccia di lei e l’ex nella Casa del Grande Fratello : L’ultima Isola dei Famosi passerà alla storia come l’Isola del canna-gate, ma anche come quella della ‘rivalsa’ di Francesco Monte che, dopo essere stato lasciato in diretta tv, al Grande Fratello Vip, dalla fidanzata storica Cecilia Rodriguez, in Honduras aveva messo le basi per voltare pagina. Con la splendida Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Non hanno fatto in tempo, però, a ...

Nina Moric : “Ridatemi mio figlio - non sta bene. Favoloso? Ha scelto di fare il Grande Fratello - questa volta mi tiro fuori” : “Mio figlio Carlos Maria non sta bene, ha bisogno di sua madre. Da quando ci hanno separati, sono passati ormai tre anni, Carlos ha chiuso con l’affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più. Il distacco da me è stato il più Grande dolore della sua vita. E anche della mia”. Con queste parole, Nina Moric racconta al settimanale Chi il difficile periodo che sta passando a causa del mancato affidamento del ...