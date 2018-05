Grande Fratello 2018 | malore per Aida Nizar in bagno | giorni difficili in Casa

gossippiu

: 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - trash_italiano : 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - GassmanGassmann : Mi dicono che ieri il coso...il grande fratello, abbia fatto compiere alla civiltà quel passo che le mancava per po… - matteograndi : Qualcuno dovrebbe spiegare a Barbara D’Urso e al Grande Fratello che se porti lo schifo in tv, poi non te la puoi p… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)si è sentita male al, ildella spagnola però non è un caso isolato in questo periodo: nella, nel giro di una settimana, ci sono stati ben tre casi simili, anche se solo un paio potrebbero essere collegati, ma di sicuro hanno creato molta preoccupazione tra il pubblico, e in alcuni casi anche un bello spavento. Non tutti, secondo noi, sono riconducibili alla tensione e al nervosismo che hanno fatto da padrone nella scorsa settimana e per cui sono stati presi dei provvedimenti, tra cui anche uno per: è finita in nomination d'ufficio, insieme a Luigi Favoloso. Un provvedimento che la spagnola non riesce a spiegarsi, ma ancor di più non le è piaciuto e non riesce a digerire l'essere stata definita una provocatrice: a prescindere dalla reazione forse esagerata per questo termine, forse non ne conosce esattamente il significato e non sa che, alla fin ...