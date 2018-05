Grande Fratello 2018 | malore per Aida Nizar in bagno | giorni difficili in Casa

Alessia Prete altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : Cos'altro c'è da scoprire su Alessia Prete? altezza e peso sono certamente tra le informazioni che ancora non conoscete sul conto di questa concorrente del Grande Fratello 2018 del tutto sconosciuta: e sì, a differenza degli altri inquilini, lei non ha avuto esperienze televisive, liaison da riviste di gossip e nemmeno ospitate trash in diversi programmi. Una delle poche NIP di questa edizione, che potrebbe regalare ai telespettatori grandi ...

Aida Nizar altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : Leggendo le curiosità su peso e altezza di Aida Nizar potrete dire di sapere veramente tutto su questa concorrente del Grande Fratello 2018: sicuramente conoscete le esperienze televisive che ha avuto in Spagna, per niente - o quasi - le informazioni che la riguardano da vicinissimo. È tra i personaggi del reality show di Canale 5 più chiacchierati, e non senza ragione: è al centro dell'attenzione mediatica per il suo carattere esuberante e per ...

Cristiano Malgioglio/ "Al Grande Fratello 2018 ho visto cose raccapriccianti. E sulla mia sessualità..." : Cristiano Malgioglio, ai microfonii di Spy, parla della squalifica di Baye Dame dalla casa del Grande Fratello 2018 e rivela dettagli inediti sulla sua vita privata.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:16:00 GMT)

AIDA NIZAR - SI RITIRA DAL Grande Fratello 2018?/ Baye aspetta l'errore - Marco Ferri : "Cacciata da un aereo!" : AIDA NIZAR pronta a lasciare il GRANDE FRATELLO 2018? "Se continua così vado via" ha ammesso a Lucia Bramieri. Intanto è crisi con Alberto Mezzetti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:32:00 GMT)

Barbara d’Urso contro Michelle Hunziker : c’entra il Grande Fratello : Grande Fratello contro Vuoi scommettere: Barbara d’Urso non vuole cedere il martedì sera a Michelle Hunziker Barbara d’Urso è irremovibile: il Grande Fratello torna in onda di martedì sera. La napoletana si sarebbe opposta all’ultima volontà di Pier Silvio Berlusconi, che voleva far restare il reality show al lunedì sera dopo gli ottimi ascolti registrati. […] L'articolo Barbara d’Urso contro Michelle Hunziker: ...

Avete presente l’ormai famosa penna da cui Aida Nizar non si separa mai al Grande Fratello? Vale davvero un mucchio di soldi : ecco quanto costa : Di giorno e di notte. In confessionale e in giardino, mentre prende il sole, e probabilmente anche in bagno. Al Grande Fratello Aida Nizar non si è subito distinta per il carattere esuberante e la gioia di vivere, ma anche per la penna da cui non si separa mai. Sempre in mano, sempre la stessa. Ed è giallo: perché? Una domanda, questa, che ha subito solleticato la curiosità dei telespettatori del reality targato Barbara D’Urso. Da ...

Patrizia Bonetti - dal Grande Fratello al trono di Uomini e Donne : É stata l'ultima eliminata nella scorsa puntata del Grande Fratello 15, ma la televisione sembra non voler più fare a meno di lei. Stiamo parlando di Patrizia Bonetti ex di Gianluca Vacchi, Stefano ...

“Così non va…”. Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello (e Barbara D’Urso). La fidanzata di Simone Coccia Colaiuta rompe il silenzio e sbotta : Simone Coccia Colaiuta è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d’Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5. Il 35enne è noto per essere il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane e da quando è entrato nella casa di Cinecittà in tanti hanno iniziato a riportare a galla alcuni fatti che lo hanno visto ...

I concorrenti contro le decisioni del Grande Fratello : ecco cos'hanno detto : Lunedì sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Nip 2018 e, dopo quello che è successo la scorsa settimana, Barbara D'Urso ha deciso di prendere dei provvedimenti seri contro i concorrenti. Dopo l'arrivo di Aida Nizar, provocatrice di professione, gli animi nella casa più spiata d'Italia si sono infuocati ed è stato Baye Dame ad aprire le danze con l'appoggio di tutto il gruppo. Scopriamo insieme cosa è successo e cosa è ...

Paola di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati?/ Grande Fratello e Matteo Gentili le cause? : Paola di Benedetto chiuse la porta a Francesco Monte e la riapre a Matteo Gentili? Il Grande Fratello potrebbe aver messo in crisi il rapporto tra Madre Natura e il tronista(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:31:00 GMT)

Baye Dame attacca Aida Nizar dopo il Grande Fratello 15 : Aida Nizar criticata da Baye Dame su Instagram dopo il Grande Fratello Baye Dame dopo la squalificazione dal Grande Fratello 15 è tornato ieri in possesso dei suoi social e su Instagram ha avviato una diretta in cui ha parlato lungamente di Aida Nizar e non solo, della sua esperienza all’interno della Casa e dei suoi progetti futuri. Per quanto riguarda il suo fallimento all’interno del reality ha ammesso di essere inciampato, ...

Grande Fratello - Baye Dame dopo la squalifica : «Non mi andava di buttare giù un altro rospo. Dio guarda Aida - non sarò io a vendicarmi. Mi vedrete in tante serate» : GF15 - Baye Dame dopo 48 ore di silenzio Baye Dame Dia interviene e commenta la sua espulsione dal Grande Fratello 2018. Dichiarazioni fiume dalle quali si intuisce che l’ex concorrente non sembra avere ancora ben capito la gravità di quanto successo. L’uomo continua con la versione data durante la puntata di lunedì: la sua aggressione sarebbe stata una reazione quasi obbligata alle provocazioni di Aida Nizar. Ecco le parole di Baye ...

Grande Fratello 2018 - rivelazione inaspettata di Angelo Sanzio : 'Ora per migliorare il mondo e aiutare il prossimo lascio che le persone vivano in libertà. Non sono una pietra d'inciampo per gli altri e se posso li aiuto a migliorarsi', ha concluso. Paola Pulcini ...

Grande Fratello - Aida Nizar ha davvero 42 anni? L’inaspettata rivelazione : Grande Fratello, Aida Nizar non ha 42 anni? La spagnola potrebbe aver falsificato i documenti Si apre un nuovo caso su Aida Nizar al Grande Fratello. La gieffina spagnola potrebbe non avere davvero 42 anni. A rivelarlo è Mattino 5. Nello studio è stato annunciato che la concorrente potrebbe aver falsificato i suoi documenti d’identità […] L'articolo Grande Fratello, Aida Nizar ha davvero 42 anni? L’inaspettata rivelazione ...