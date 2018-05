Grande Fratello 2018 | Favoloso e Mariana intimi | Patrizia Bonetti è furiosa

Grande Fratello - la modella Mariana mostra un po' troppo in tv : FUNWEEK.IT - La sexy modella Mariana sta facendo parlare di sé in queste ultimissime ore per aver mostrato un po' troppo nella casa più spiata d'Italia. Secondo alcuni frame che circolano in rete più ...

Aida Nizar - ecco perché ha sempre in mano una penna al Grande Fratello : Aida Nizar , la concorrente spagnola del Grande Fratello 15 , porta sempre con sè una penna . Ma perché ? I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che Aida sin dalla sua entrata nella ...

Nina Moric e Luigi Favoloso : ecco il vero motivo dell’addio. La complicità con Patrizia - al Grande Fratello - non c’entra niente con la rottura. Ed è proprio la modella croata - adesso - a svelare tutto : Questo non deve essere un bel periodo per Nina Moric. Dopo quattro anni d’amore, la modella croata ha chiuso la relazione con Luigi Favoloso, attuale concorrente del Grande Fratello targato Barbara D’Urso ed è tornata a chiedere che il figlio Carlos, avuto dall’ex Fabrizio Corona, torni da lei. . Nina, infatti, spera che i giudici rivedano il provvedimento che nell’aprile del 2015 collocò il figlio presso la nonna ...

News Grande Fratello - Alberto respinge Aida Nizar : “Non mi attrai” : Grande Fratello News Alberto e Aida: Tarzan respinge la Nizar, no al flirt Nessuna storia d’amore tra Alberto e Aida al Grande Fratello. Dopo una settimana vissuta quasi in simbiosi, i due si sono allontanati dopo la terza puntata del reality show. E quando la Nizar ha fatto delle avance esplicite, Tarzan ha subito messo […] L'articolo News Grande Fratello, Alberto respinge Aida Nizar: “Non mi attrai” proviene da Gossip e ...

Angelo Sanzio - confessione al Grande Fratello : «Sono stato in seminario - volevo diventare prete» : Quando non si litiga al Grande Fratello c'è spazio anche per le confessioni. Angelo Sanzio , conosciuto come il Ken umano mentre era in veranda a rilassarsi con Aida e Mariana ha parlato della sua ...

BAYE DAME DIA/ Barbara D'Urso prende le distanze a Pomeriggio 5 dopo la squalifica dal Grande Fratello 15 : BAYE DAME Dia, cos'è accaduto dopo la squalifica dal Grande Fratello 15? Arrivano le accuse di Vladimir Luxuria a Mattino 5. Se ne parlerà anche a Pomeriggio 5?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:42:00 GMT)

Valentina - la fidanzata di Veronica Satti/ Grande Fratello 2018 - la dedica : “Ti aspetto e mi manchi…” : Valentina, la fidanzata di Veronica Satti rompe il silenzio e arriva la dedica per la figlia di Bobby Solo: “Ti aspetto e mi manchi…” (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:40:00 GMT)

Grande Fratello : Aida Nizar rifiuta l’amicizia con Alberto : Aida Nizar e Alberto Mezzetti del GF 15 sempre più in crisi Come molti telespettatori sapranno fin troppo bene, l’amicizia tra Aida Nizar e Alberto Mezzetti sta attraversando un periodo abbastanza turbolento. Difatti dal momento in cui Alberto ha confessato ad Aida Nizar, che non ci sarebbe potuto essere niente oltre una semplice e bella amicizia, la situazione è precipitata. I due, in queste ore, pare sfruttino ogni occasione per litigare ...

Aida Nizar - nel Grande Fratello spagnolo del 2003 aveva fatto la cacca in corridoio : Forse non tutti sanno che... La discussa concorrente del Grande Fratello, Aida Nizar, nel 2003 era stata protagonista di un episodio raccapricciante. In Spagna Aida ha preso parte al Grande Hermano ...

Al Grande Fratello 2018 è tempo di crisi : Luigi Favoloso e Aida Nizar tremano - chi sarà eliminato? : Al Grande Fratello 2018 è tempo di crisi. I gieffini quest'anno non sembrano pronti a voler giocare e scherzare, come è successo nelle scorse edizioni, portando dentro la casa uno spaccato di vita che quasi fa paura a chi guarda il programma: violenza, superficialità e pesantezza sono state le caratteristiche di queste prime due settimane che gli inquilini hanno passato nella casa più spiata d'Italia. A farne le spese è stato Baye Dame ...

Pezzopane (Pd) : "Grande Fratello usa in modo morboso la mia storia d'amore con Simone Coccia Colaiuta" : Grande Fratello, politica e gossip. L'intreccio è servito ed è 'merito' della partecipazione al reality di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato ufficiale della deputata del Pd Stefania Pezzopane. Intervistata da Pierluigi Diaco sul settimanale Oggi (in edicola da domani), la parlamentare ha attaccato il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso:Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse, strumentalmente e in ...

“No Aida - dai!”. Grande Fratello : ecco cosa ha confidato a Lucia Bramieri - che è rimasta di sasso. La spagnola - invece - è riuscita a stento a trattenere il pianto : È un Grande Fratello a dir poco movimentato questo di Barbara D’Urso. Cominciato da meno di un mese, il reality ha già fatto scattare sull’attenti pubblico e conduttrice per i comportamenti non proprio ortodossi degli inquilini. E infatti, alla terza puntata, sono già arrivati i provvedimenti disciplinari: un espulso (Baye Dame) e due concorrenti (Aida Nizar e Luigi Favoloso) in nomination diretta. Non c’è dubbio che a ...

Grande Fratello : ennesima lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando : Filippo Contri e Lucia Orlando litigano ancora al Grande Fratello: la coppia discute ma poi fa pace La storia tra Filippo Contri e Lucia Orlando, nata al Grande Fratello, continua ad attraversare numerosi alti e bassi all’interno della Casa. A forti momenti di passione, infatti, i due alternano anche molte discussioni e sContri nati a […] L'articolo Grande Fratello: ennesima lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando proviene da Gossip ...

Grande Fratello - Matteo dimentica Paola Di Benedetto e si confida con Luigi : «Io e Alessia ci cerchiamo» : Nella casa del Grande Fratello 'Cupido' è sempre in agguato, pronto a colpire con le sue frecce i concorrenti. Filippo e Lucia sono ormai una coppia consolidata, ma presto potrebbe nascere un nuovo ...