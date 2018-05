Grande Fratello 15 | puntata 2 maggio 2018 | Anticipazioni

Grande Fratello - gravi accuse contro il reality : 'È tutto pilotato - ecco da chi' Video : gravi accuse in queste ore sono state mosse contro [Video] il #Grande Fratello 2018 da un nutrito gruppo di spettatori che ieri sera ha avuto modo di partecipare alla diretta della terza puntata del reality show all'interno degli studi di Cinecitta'. Chi ha avuto modo di re la trasmissione sa bene che quella di ieri è stata una puntata decisamente ricca di colpi di scena, caratterizzata in primis dalla squalifica di Baye Dame, accusato di ...

Grande Fratello 2018/ Veronica Satti - Alessia e Danilo contro Aida? Ultimo affondo dopo l'addio di Baye Dame : Grande Fratello 2018, i ragazzi nella Casa sono ancora scossi dall'uscita di Baye Dame. "Doveva essere espulsa anche Aida Nizar": parlano Veronica Satti, Danilo e Alessia(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:16:00 GMT)

Aida Nizar abbandona il Grande Fratello! : Durante la terza puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha punito solo alcuni concorrenti per atti di bullismo nei confronti di Aida Nizar. Subito dopo la puntata, la spagnola ha sbraitato contro Barbara D’Urso. Per quale motivo? Ecco la verità! Barbara D’Urso, durante la diretta della terza puntata del Grande Fratello, sulla base di ciò che è accaduto durante la scorsa settimana, ha punito alcuni coinquilini della casa. ...

Grande Fratello 2018 - Asia Argento querela Filippo/ Il web solidale con l'attrice : Asia Argento infastidita da una delle dichiarazioni dei ragazzi del Grande Fratello, Filippo, che seduto in giardino dice la sua sull'attrice senza usare mezzi termini.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:28:00 GMT)

NINA MORIC LASCIA LUIGI FAVOLOSO/ La storia era finita già prima del Grande Fratello 15? La verità : NINA MORIC LASCIA LUIGI FAVOLOSO: la reazione del ragazzo al Grande Fratello 2018 sconvolge il web, mentre la donna decide di voltare pagina e di mostrare il suo animo rock'n'roll.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:11:00 GMT)

Grande Fratello 2018 puntata 1 maggio : [live_placement]Grande Fratello 2018 puntata 1 maggio: anticipazioni prosegui la letturaGrande Fratello 2018 puntata 1 maggio pubblicato su Gossipblog.it 01 maggio 2018 17:35.

“Copiona!” Grande Fratello - Barbara ma che combini? Il particolare - stavolta - non è passato inosservato e sui social scattano i paragoni. Chissà come la prenderà Carmelita : Una settimana questa che gli appassionati del Grande Fratello non dimenticheranno facilmente. Da Luigi Favoloso, sempre più vicino a Patrizia (e che ha detto ormai addio a Nina Moric), al Tarzan di Viterbo che aveva accusato proprio Luigi di aver alzato le mani a telecamere spente, alla rissa verbale tra Baya Dame e Aida Nizar che ha portato alla squalifica del primo con una motivazione inappellabile quanto logica: ”Le aggressioni e ...

'Tutto pilotato'. Grande Fratello - la tremenda accusa contro Barbara d'Urso : chi la infama : Ieri sera il pubblico in studio del Grande Fratello , reality che grazie al trash ha ottenuto ascolti mostruosi, ha più volte sostenuto Baye Dame con gli applausi ed ha contestato Aida Nizar . Il sito ...

Grande Fratello : Baye Dame squalificato - Patrizia abbandona la casa Video : Questa sera andra' in onda la terza puntata del #Grande Fratello 15, un appuntamento incentrato in maniera particolare sulle liti e gli atti di bullismo subiti, durante questi ultimi sette giorni, dall'ultima concorrente che ha fatto il suo ingresso nella casa: Aida Nizar. I riflettori sono puntati, in maniera particolare, su Baye Dame [Video], che una settimana fa ha attuato intimidazioni psicologiche, sfiorando quelle fisiche, nei confronti ...

Bullismo al Grande Fratello - per l'Italia e la trasmissione è scandalo Video : E' nella trasmissione del Grande Fratello che si manifesta un'episodio vergognoso e, triste a dirsi, proprio davanti a tutta l'Italia, dove molti giovani hanno visto la scena e sicuramente non ne hanno tratto alcun insegnamento. Le minacce all'interno della casa Al Grande Fratello 15 va in onda la cattiveria dei concorrenti nei confronti di Aida Nizar, la partecipante di origine spagnola. Gli uomini del Grande Fratello hanno fatto diverse ...

Grande Fratello : i dubbi di molti telespettatori Video : Durante la terza puntata del Grande Fratello [Video], in molti si sono indignati del comportamento del pubblico in studio. Gli applausi allo squalificato Baye Dame e i fischi ad Aida sembrerebbero pilotati dagli autori del reality. Quella del 30 aprile, è stata una puntata piena di colpi di scena. Tra Baye Dame squalificato, Luigi Favoloso mollato da Nina Moric e Patrizia eliminata, non c’è stato un minuto di tranquillita'. Ma a parte tutto ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso zittisce Luigi Favoloso - ecco il motivo Video : Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l'attesissima terza puntata del Grande Fratello 15 [Video], il reality prodotto da Endmol Italia. Una #Barbara D'Urso visibilmente arrabbiata ha affrontato un argomento molto delicato, quello del bullismo. La conduttrice, inoltre, ha comunicato a Baye Dame e al resto del gruppo i provvedimenti che lei e gli autori hanno preso dopo aver visionato questi gesti ingiustificabili. Ricordiamo che il senegalese in ...

Nina Moric ha lasciato Favoloso prima del Grande Fratello? La smentita : Luigi Favoloso e Nina Moric si erano lasciati prima del Grande Fratello 15? Luigi Favoloso è stato lasciato ieri in diretta al Grande Fratello, nel momento in cui Barbara d’Urso ha informato al concorrente che Nina Moric aveva rilasciato nell’ultima ora un nuovo post in cui dichiarava di voler proseguire la sua vita senza di lui. Molti hanno comunque ipotizzato che tra i due la crisi fosse iniziata già da molto prima ...

Aida Nizar - malore dopo la diretta del Grande Fratello. 'Potrebbe uscire dalla casa' - ecco cosa è successo : Aida Nizar ha avuto un malore e potrebbe lasciare in Grande Fratello . Aida si è sentita male dopo la diretta della terza puntata e ora è a rischio la sua partecipazione al reality. Aida confessa un ...