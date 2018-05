Grande Fratello 15 | Aida Nizar furiosa con Barbara D' Urso

Blastingnews

: 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - trash_italiano : 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - GassmanGassmann : Mi dicono che ieri il coso...il grande fratello, abbia fatto compiere alla civiltà quel passo che le mancava per po… - matteograndi : Qualcuno dovrebbe spiegare a Barbara D’Urso e al Grande Fratello che se porti lo schifo in tv, poi non te la puoi p… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Lunedì scorso è andato in onda il terzo appuntamento del "2018". Il reality ha ottenuto un successo storico per quanto riguarda gli ascolti. Infatti, la puntata è stata seguita da circa 5 milioni di spettatori e oltre il 27% di share. Durante la diretta, Baye Dame è stato squalificato per aver adottato un comportamento scorretto nei confronti di. Inoltre, gli autori hanno preso dei provvedimenti anche verso lae Luigi Favoloso: entrambi sono finiti direttamente in nomination. E a proposito dell'inquilina spagnola, subito dopo la diretta la quarantaduenne si è sentita male e successivamente si è scagliata controD'. Per quale motivo? Nei paragrafi successivi scoprirete tutti i particolari su questa vicenda. La concorrente spagnola si è sentita male dopo la diretta Dopo la conclusione della diretta su Canale 5, lasi è sentita poco bene e per ...