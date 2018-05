‘Grab bike’ | 45 km di pedalata tra le bellezze della Capitale

newsgo

: A Roma la Grab Bike: ciclotour per scoprire il futuro Grab, il Grande Raccordo Anulare delle Bici di Roma - SteCrocco : A Roma la Grab Bike: ciclotour per scoprire il futuro Grab, il Grande Raccordo Anulare delle Bici di Roma - CinqueNews : A Roma la Grab Bike: ciclotour per scoprire il futuro Grab, il Grande Raccordo Anulare delle Bici di Roma - fioreabc : RT @Lanuovaecologia: -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) ROMA – Circa 45 chilometri di ciclo passeggiata tra leCitta’ Eterna e dell’Appia Antica. E’ la, lacon ciclo-picnic organizzata per sabato 12 maggio da da Legambiente, Fiab Roma Ruotalibera, VeloLove, Touring Club Italiano con il patrocinio dell’Eroica per far scoprire il futuro Grab-il Grande Raccordo Anulare delle Bici …