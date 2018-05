Gp Spagna | Rossi | ' A Jerez per migliorare'

MotoGP - GP Spagna. Da Rossi a Lorenzo - quante esultanze pazze a Jerez : Jerez de la Frontera da giovedì 4 maggio si chiamerà Circuito Angel Nieto in ricordo del 12+1 volte campione del mondo, la leggenda spagnola della moto scomparso lo scorso anno in un incidente. Anche questo contribuirà a rendere il tracciato andaluso ancora più immortale. Nella sua poco più che trentennale ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Valentino Rossi - le piste europee per il cambio di marcia. I progressi della Yamaha lasciano ben sperare : Il Motomondiale sbarca in Europa e Valentino Rossi, a -17 da Andrea Dovizioso nella classifica mondiale, è chiamato al cambio di marcia. Non è stato un inizio di stagione ideale. Se a Losail il Dottore era riuscito a chiudere sul podio, al terzo posto, illudendo di poter ritornare prepotentemente nella lotta per il titolo, in Argentina e Stati Uniti sono arrivati un un 19° e un 4° posto. Sul piazzamento di Termas de Rio Hondo influisce ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Spagna. Nove vittorie per il Dottore - ma il 10° posto dello scorso anno è da cancellare : La MotoGP sbarca in Europa e per Valentino Rossi l’obiettivo è quello di cambiare marcia per non perdere contatto dalla lotta iridata tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez. La pista di Jerez sarà teatro del quarto appuntamento: una pista parecchio favorevole al Dottore, che qui ha ottenuto il maggior numero di vittorie tra i piloti in attività. I successi di Rossi sulla pista andalusa sono Nove. Due di questi, risalgono alle prime stagioni. ...

F1 - GP Spagna 2018 : quando si corre la prossima gara? Data - programma - orari e tv : Dall’11 al 13 maggio, quinto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Barcellona (Spagna) un altro capitolo della sfida iriData di quest’anno, ricca di incertezza e curiosità. In questo weekend sono attese, infatti, grosse novità dal punto di vista tecnico. Di solito, quando si arriva in Catalogna, i team decidono di apportare profonde modifiche alle proprie monoposto trattandosi di un circuito nel quale i dati ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : quando la prossima gara? Programma - orari e tv. Appuntamento a Jerez : Dal 4 al 6 maggio il Circus del Motomondiale si esibirà nella prima tappa europea in calendario. Si arriva a Jerez de la Frontera e su uno dei tracciati più tradizionali si rinnova la sfida nella classe regina. Marc Marquez, Daniel Pedrosa, Maverick Vinales e Jorge Lorenzo vorranno animare la scena nell’Appuntamento di casa mentre Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso sorprendere. In particolare il “Dottore” ama questo circuito e ...

MotoGp – Accuse dalla Spagna contro Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

Mondiali 2018 - ecco la seconda maglia della Spagna : bianca con inserti rossi : E' improntata alla tradizione la seconda maglia che la Spagna indosserà ai Mondiali 2018: bianca con inserti arancio L'articolo Mondiali 2018, ecco la seconda maglia della Spagna: bianca con inserti rossi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.