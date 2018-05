Governo | Travaglio su nuove elezioni | “Hanno vinto i distruttori Di Maio il più

Governo - Orfini a Travaglio : “No ad accordo Pd-M5s”. “Il proporzionale l’avete voluto voi. Forse preferite Berlusconi” : “Sedersi al tavolo col M5s? Dipende da cosa bisogna discutere. Io non ho alcun problema a parlare coi 5 Stelle da minoranza parlamentare, ma qui noi ci dovremmo sedere per verificare la possibilità di fare un Governo insieme. Ed è una ipotesi che non mi convince e alla quale sono assolutamente ostile”. Lo ribadisce a Otto e Mezzo (La7) il presidente del Pd, Matteo Orfini, in un confronto con il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Ha sempre preferito il Pd - ma ha trovato chiusura. Salvini lo stalkerava al telefono” : “Di Maio? Dopo le elezioni, dato che non aveva la maggioranza assoluta, ha sostenuto proprio in questa trasmissione che l’opzione prioritaria del M5S era il dialogo col Pd. Ma quelli del Pd neppure gli rispondevano, mentre Salvini lo stalkerava al telefono. E quindi ha cominciato a parlare coi leghisti”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Dimartedì (La7). E spiega: ...

Che tempo che fa 22 aprile : anticipazioni e ospiti - Travaglio e Napolitano sul Governo che verrà : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di oggi 22 aprile Governo sì, Governo no. Il dilemma va ...

Governo - Travaglio : “Salvini? E’ pericoloso allontanarsi da Berlusconi : o ti compra o ti pesta o resti il suo fedele Dudù” : “La chiusura di Di Maio a Salvini? A me la soluzione M5S-Pd è sempre sembrata l’unica realistica. Da un lato, a Salvini non conviene distruggere la coalizione, per quanto fittizia, del centrodestra, rischiando di diventare il capo di una monade al 17%. Dall’altro, Berlusconi ha ottimi argomenti per tenere avvinto a sé come l’edera l’alleato leghista”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il ...

Consultazioni - Travaglio : “Nuovo Governo? Lo vedo più lontano. Berlusconi tiene Salvini al guinzaglio” : “Il nuovo governo? Per quello che si è sentito all’ultimo giro di Consultazioni, mi sembra più lontano”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Se il M5S si illudeva che Salvini potesse liberamente scaricare Berlusconi, ora deve ricredersi. Berlusconi si è preso la scena, ha umiliato per l’ennesima volta i suoi alleati in diretta televisiva ...

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Consultazioni - Travaglio : “Pd renziano accetterebbe Governo centrodestra”. Carofiglio : “M5s sbagliò a rifiutare proposta di Bersani” : “Pd e M5s? A me risulta che in questi giorni ci sia un filo diretto tra Renzi e Forza Italia, che fa esattamente da pendant al filo diretto che c’è tra Salvini e Di Maio”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in un confronto con lo scrittore Gianrico Carofiglio. E aggiunge: “Se il Pd rimane a trazione renziana, può persino accettare, su pressione di Mattarella, un appoggio a un ...

Lusetti - Furlan - Travaglio - Ventura : quattro scenari per la formazione del nuovo Governo : Dal patto Lega-M5S al ritorno sulla scena dei democratici, come può andare a finire il giro di consultazioni

Marco Travaglio avverte i 5 stelle : "Silvio Berlusconi è un criminale : difficile pensare a un Governo con lui" : "Io ho votato M5S, sia alla Camera che al Senato. Io premier? Dai, siamo seri, non lo farei mai". A parlare è Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Secondo lei è possibile pensare ad un governo che abbia Berlusconi protagonista? "Il problema del centrodestra è Berlusconi, che è un criminale, un pregiudicato ...

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e Governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma 'In Mezz'ora in più', Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell'elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati , ...

Marco Travaglio - il terrore puro : 'Se si fa il Governo M5s-Lega - Di Maio verrà linciato in piazza' : Un atto di fede. Marco Travaglio , che dal 5 marzo sul Fatto quotidiano tira l'acqua al mulino di un governo M5s-Pd pur di non dovere chiudere un occhio su Silvio Berlusconi alleato di governo dei 5 ...