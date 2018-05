Governo | Salvini | “Preincarico? Pronto a dare un governo al Paese Escluso il Pd | spero

Governo - Matteo Salvini : “Disponibile a un preincarico. Si ragiona con M5s o si vota. No a esecutivo istituzionale” : No a un Governo “istituzionale” perché significherebbe “stare insieme per fare nulla”. E mai “con la sinistra e il Pd”: “Si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c’è il voto”, anche se il M5s deve tornare “con i piedi per terra”. Matteo Salvini resta sulle posizioni già espresse prima del naufragio della seconda opzione sondata dal presidente della Repubblica e rilancia quando gli ...

[Il retroscena] La exit strategy di Mattarella : incarico alla Lega o Governo di tregua. E Salvini tende la mano ai Cinque Stelle : "Distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte". Il Presidente Mattarella è tornato ieri a parlare dopo giorni di silenzio passati invano ad aspettare una soluzione politica allo stallo post voto che oggi conta il giorno numero 59. L'occasione è la Festa del lavoro, quel lavoro che dà corpo e sostanza all'articolo 1 della Costituzione e che dovrebbe essere al ...

Trattative Governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovrà sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio in onda domenica sera su ...

Matteo Salvini : "Mai al Governo col PD. O M5S o si torna al voto" : Matteo Salvini non è intenzionato a scendere a patti col Partito Democratico. È stato lo stesso leader della Lega, dopo le indiscrezioni a proposito di presunti contatti con Matteo Renzi, a ribadirlo questa sera al suo arrivo Grumello del Monte per la festa della Lega:Prima delle elezioni ho detto "mandiamo a casa la sinistra e il Pd", mai andrò al governo con la sinistra e il PD [...] Il PD in questo momento è affascinante, è come un ...

Salvini : “Proverò fino all’ultimo a cercare i numeri per il Governo. Con i Cinque Stelle o si rivota” : «Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando a una festa del partito. Chiederà un pre-incarico per fare un governo? «Perch...