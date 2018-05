Governo | Salvini | è un parto | farò possibile fino all' ultimo minuto

Governo - Salvini : pronto a discutere : 12.08 Matteo Salvini da Genova, in conferenza stampa dice: "Da oggi pomeriggio sono pronto a sedermi a discutere. In attesa del Governo faccio un appello a far lavorare Commissioni Parlamentari.Se tutte le forze vogliono, tutte le commissioni di Camera e Senato da domani possono mettersi a lavorare su tutti, troppi dossier che devono essere esaminati. Il Parlamento ricominci a produrre,esaminare,proporre,deliberare su alcune iniziative ferme da ...

Lega - Salvini a Euroflora : «Il Governo : Il leader del Carroccio: «Sono a disposizione da oggi pomeriggio a discutere con il M5S di riforme e di quando si vota» |

Elsa Fornero : 'Preoccupata da un Governo di Matteo Salvini'. Il leghista Fedriga la umilia : 'Fai bene - perché...' : 'Cara Elsa Fornero , fai bene a preoccuparti'. Il leghista Massimiliano Fedriga liquida così l'entrata a gamba tesa della ex ministra del Welfare che intervistata da Massimo Giannini a Circo Massimo , ...

Salvini : "Farò di tutto per dare un Governo all'Italia" : Matteo Salvini ribadisce il suo no a un governo istituzionale. Il segretario della Lega alla festa della Lega a Grumello del Monte, nel Bergamasco, ha promesso che cercherà "fino all'ultimo" di dare ...

Governo - Salvini chiede il preincarico/ “Voglio mandare a casa la sinistra ovunque - dialogo solo con il M5S” : Salvini boccia Di Maio: "chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "O dialogo con M5s o voto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:21:00 GMT)

Notizie del giorno : tragedia sulle Alpi - Salvini e il Governo : Notizie del giorno: tragedia sulle Alpi, in due giorni 14 morti. Salvini: ha abbracciato l’ipotesi favorita di Berlusconi, presentarsi alle camere e sperare che una cinquantina di parlamentari tradiscano le loro sigle e gli votino la fiducia. Notizie del giorno. Quattordici morti in due giorni sulle Alpi News. Nebbia, la temperatura a meno venti, un vento gelato hanno provocato sulle Alpi il “whiteout”, una condizione di invisibilità pressoché ...

Governo : Fornero - preoccupa a guida Salvini : Per Fornero, 'invece di usare la riforma per scannarsi e scannare me, bastava monitorarla e non trasformarla in strumento di propaganda politica', in una campagna elettorale che, a detta dell'ex ...

Adesso Salvini punta al preincarico "Al Governo con il M5s - mai con il Pd" : No a un governo istituzionale. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla festa del partito a Grumello del Monte, sottolineando di voler lottare fino all'ultimo per dare un governo al Paese. "Il governo istituzionale Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini al M5s : 'Chiederò preincarico'/ Affondo su Di Maio : "Ha aperto due forni e 18 panetterie..." : Renzi divide il Pd e allontana Di Maio: 'riforma costituzionale con il Centrodestra', Salvini 'tentato' con pizzini e sms. Governo, ultime notizie.

Governo : Fedriga - Fornero preoccupata da Salvini? Orgogliosi e contenti : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Non può che renderci contenti la sua preoccupazione, partiamo da presupposti lontanissimi, lei è l’artefice di una riforma dannosa e noi orgogliosamente la facciamo preoccupare”. Così il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, ospite di Circo Massimo su Radio Capital commenta le parole dell’ex ministra Elsa Fornero, preoccupata dall’ipotesi di un ...

Governo : Fornero - preoccupa a guida Salvini : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Sì, da cittadina mi preoccupa un Governo a guida Salvini”. Lo dice l’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, ospite di Circo Massimo su Radio Capital. “Salvini diceva in campagna elettorale di voler ‘abolire la Fornero’ e non la ‘riforma Fornero’ e questo – rivendica la professoressa – già dà l’idea del suo livello. Ora dice che ci vuole tempo. Vada ...

Governo - Travaglio su nuove elezioni : “Hanno vinto i distruttori. Di Maio il più scottato - Salvini ha ciurlato nel manico” : “Come al solito il prezzo più alto lo pagheranno gli italiani”. Commenta così la prospettiva di tornare alle urne il direttore del Fatto Marco Travaglio, dopo il suo intervento sul palco del concertone di Taranto “Uno Maggio Libero e Pensante”. “C’è chi in questi due mesi ha fatto di tutto per cercare di fare un Governo e chi per impedire di farlo. Come al solito hanno vinto i distruttori”, spiega. E ...

