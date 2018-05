Governo Salvini | accordo solo con 5Stelle Di maio | ti sei piegato al Cav Subito al voto

Salvini : unico Governo possibile è a guida centrodestra con M5S su programma concordato - altrimenti elezioni. : da Tribuna Politica Web 'Aspettiamo le scelte del Presidente Mattarella' ma 'l'unico governo possibile è quello centrodestra-M5S con programma concordato', altrimenti si va al voto. Lo ha detto Matteo Salvini a ...

Salvini riapre il forno di Governo con il Movimento ma Di Maio dice no : 'Dobbiamo provare a mettere assieme un governo' dice il leader della Lega. Gelida la replica del capo politico dei Cinquestelle: 'Non è possibile alcun governo del cambiamento con Berlusconi e il ...

Governo - Salvini : Pronto a dialogo con M5s. Di Maio : Subito al voto - : Il leader della Lega ribadisce la necessità di formare un esecutivo "che duri cinque anni per occuparci dell'emergenza del Paese che è il lavoro". Il leader pentastellato: "Nessuna alleanza possibile ...

Governo - Di Maio attacca Salvini : "Si è piegato per le poltrone" Il leghista : "No a governi di tutti" : Mentre il Matteo Salvini insiste sulla richiesta di un preincarico e ribadisce il suo no a "un governicchio" di tutti, il leader dei Cinque Stelle lo gela: "Mai con Berlusconi" Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini : “Disponibile a parlare con Di Maio per riforme”. Lui : “No se c’è Berlusconi - si torni subito al voto” : Matteo Salvini insiste per far partire un Governo e sedersi al tavolo con i 5 stelle per parlare di riforme. Luigi Di Maio ribadisce il veto su Silvio Berlusconi e attacca: “Non è possibile nessun Governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!”, ha scritto su Twitter postando una dichiarazione del leader leghista del 2012 in cui ...

Salvini : unico Governo possibile con 5Stelle. Di Maio : leader Lega piegato al Cav. Si torni al voto : L'unico governo possibile è l'alleanza centrodestra-Cinquestelle - spiega il leader del Carroccio- L'alternativa sono le elezioni. Non è la strada per cui lavoriamo, per noi l'interesse degli italiani vengono prima delle convenienze di partito. Fino all'ultimo proveremo a trovare i numeri per mettere insieme un governo

Salvini : «Questo Governo è un parto» Ma Di Maio chiude ancora : si è piegato a Berlusconi - torniamo al voto : Questo governo è un parto per Matteo Salvini. Per Di Maio neppure quello, anzi. «Si torni subito al voto». Il leader del Carroccio parla da Genova: «Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita ...

Salvini : «Questo Governo è un parto» Ma Di Maio chiude : «Torniamo al voto» : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

