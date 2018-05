Governo | Rosato | voto? Mattarella ha cartucce per evitarlo

Rosato e Cuperlo : 'Per Governo con M5s servirebbe un Pd unito' : Il partito Democratico si prepara alla direzione del 3 in cui i Dem dovranno decidere la linea da decidere per un possibile accordo di governo con i Cinquestelle. Di Maio resta in attesa. Mentre ...

Governo - Rosato : “Siamo incompatibili con M5s e Lega - non con Forza Italia. Ma non c’è progetto per governare con loro” : “incompatibili”. Lo ripete una, due, tre volte e più, Ettore Rosato. Nello studio di Porta a Porta, il vice presidente della Camera non ha dubbi: M5s e Pd non possono governare insieme. Diverso, invece, il discorso con Forza Italia: “Sarei poco credibile se dicessi che siamo incompatibili con loro, perché nel 2013, c’era Bersani, abbiamo fatto insieme il Governo Letta – risponde a una domanda di Massimo Franco del ...

Governo : Rosato - Pd al tavolo ma con M5S distanze incolmabili : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Pieno rispetto per il lavoro del presidente della Repubblica, un lavoro difficilissimo che sta facendo e che impegna tutti noi. Le distanze con il M5S sono oggettivamente enormi e sembrano insormontabili”. Lo ha detto Ettore Rosato parlando con i cronisti alla Camera. “Noi -aggiunge il vicepresidente della Camera- ci approcciamo in modo corretto all’incarico affidato dal presidente ...

Governo - Berlusconi apre al Pd Salvini : "Mai". E chiede l'incarico Duro il dem Rosato : "Silvio sogna" : "Serve un Governo del centrodestra che trovi i voti in parlamento", tutte le altre ipotesi "sono spiacevoli, deprecabili e dannose per il paese". Silvio Berlusconi rompe il silenzio Segui su affaritaliani.it

**Governo : Rosato - Di Maio ha sdoganato Fi - il resto è tattica** : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Stiamo assistendo a un balletto tutto tattico sulla pelle degli italiani. Di Maio ha sdoganato Forza Italia con una scelta che è quella di aprire una trattativa indiretta attraverso l’intermediazione di Salvini”. Lo ha detto Ettore Rosato del Pd ai cronisti. “Noi restiamo in attesa di sapere le conclusioni della presidente Casellati sulle consultazioni fatte”. L'articolo ...

M5s Toninelli “spero patto Pd - mai Berlusconi”/ Governo - Salvini “li convinco io” : Rosato “no ruota di scorta” : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: Toninelli invece chiude su Centrodestra, "accordo con Lega ma senza Berlusconi. Se fallisce Casellati, speriamo in un accordo col Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:23:00 GMT)

Governo : Rosato - Pd responsabile ma non servo sciocco di Di Maio : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Noi vogliamo assumerci le responsabilità ma non suicidare il partito o fare i servi sciocchi di chi dice ‘per me la Lega o il Pd sono la stessa cosa’. Se facessimo il Governo con questi, avremmo perso qualunque senso valoriale”. Così il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, del Pd, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.Tra Pd e M5S “non c’è nessun disgelo ...

Governo : Rosato - Di Maio e Salvini si dividono poltrone - forno non chiude : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Non credo che il forno aperto da Di Maio a Salvini sia chiuso, stanno solo decidendo come dividersi le poltrone. Fanno questo balletto ma ci sono scelte che parlano: si sono divisi in maniera cencelliana e velocemente tutti gli uffici di vertice di Camera e Senato, le commissioni. Siamo tornati alla Prima Repubblica sul serio”. Lo dice Ettore Rosato, del Pd, ai microfoni di Circo Massimo su Radio ...

Proposte Martina : dialogo Governo Pd-M5s?/ Famiglia - lavoro - povertà : Rosato - “alternativi a Di Maio” : Governo, i tre punti di Maurizio Martina e del Pd ai partiti: lavoro, povertà e Famiglia. Le reazioni: Orlando "un modo per stanare M5s e Lega-Salvini", M5s "iniziativa utile"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Pd diviso su dialogo per il Governo. Rosato : 'Alternativi a Lega ed M5s' : E non mi pare ci siano, e non è solo nella politica estera". E continua: "Quindi benissimo col presidente incaricato, mi sembra difficile non andare a discutere. Anzi, sarebbe una violazione di una ...