Governo | Matteo Salvini | “Disponibile a un preincarico Si ragiona con M5s o si vota No

Matteo Salvini : "Mai al Governo col PD. O M5S o si torna al voto" : Matteo Salvini non è intenzionato a scendere a patti col Partito Democratico. È stato lo stesso leader della Lega, dopo le indiscrezioni a proposito di presunti contatti con Matteo Renzi, a ribadirlo questa sera al suo arrivo Grumello del Monte per la festa della Lega:Prima delle elezioni ho detto "mandiamo a casa la sinistra e il Pd", mai andrò al governo con la sinistra e il PD [...] Il PD in questo momento è affascinante, è come un ...

Il presidente Mattarella furioso - la voce : 'Sul Governo decide venerdì'. Nessun incarico a Matteo Salvini : Non ha Nessuna intenzione di affidare un incarico a Matteo Salvini come gli chiede Silvio Berlusconi . No, Sergio Mattarella ha escluso l'ipotesi di un incarico al buio in passato e non cambia idea ...

Matteo Salvini : 'Quattro mesi di Governo e voto a ottobre' : Mentre Luigi Di Maio blatera a vanvera di 'elezioni a giugno' che non si possono fare, Matteo Salvini e la Lega , incassato l'ennesimo successo in Friuli, valutano quale possa essere l'alternativa a '...

Renzi : «No a un Governo con M5S» Video Boccia : «Non ci tratti come soldatini» Di Maio chiude : Matteo ha ego smisurato : L’ex presidente del Consiglio intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa: «No a un governo con i Cinque Stelle». E sulla vicenda della colf che il presidente della Camera Roberto Fico avrebbe pagato in nero: «È grave, deve chiarire».

Il 'ritorno' di Matteo Renzi : 'No a giochi palazzo - chi ha perso le elezioni non può andare al Governo' : Secondo me andrebbe fatto in streaming l'incontro. Così vediamo se hanno cambiato idea su vaccini tav reddito di cittadinanza. Però le elezioni le hanno vinte loro'. 'Su 52 senatori Pd, almeno 48 ...

[live_placement] Che Tempo che Fa, anticipazioni 29 aprile 2018 Che Tempo Che Fa si candida a diventare una nuova 'Camera' - diciamo 'cameretta' - della politica in tv. Il 'primato' di Vespa sembra vacillare di fronte agli ultimi 'colpi' sferrati da Fazio che già in campagna elettorale ha ospitato i principali leader ed esponenti della scena conTemporanea, ma che la settimana scorsa ha 'alzato' l'asticella con l'intervista al Presidente

Matteo Renzi : "Chi ha perso le elezioni non può andare al Governo" : "Siamo seri. Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Il Pd ha perso, sette italiani su dieci hanno votato M5s o Lega". Lo dice Matteo Renzi a "Che tempo che fa" su RaiUno."Non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che abbiamo perso le elezioni. Se sono capaci ci provino Di Maio e Salvini", aggiunge.L'ex premier continua: "È un bene incontrarsi. È un fatto normale, l'incontro andrebbe ...

Matteo Salvini : 'Pronti ad andare in piazza contro il Governo M5s-Pd' : Matteo Salvini minaccia di scatenare il suo popolo: 'Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle , a scendere in piazza . Altro che consultare i militanti piddini ...

Governo - Denis Verdini : 'Matteo Renzi rilanci sfidando M5s in streaming' : Sappiamo pero' che questo sarebbe accaduto quando la politica non era stata ancora devastata dai tweet e dagli hashtag', dice ancora. Correlati [ Denis Verdini ], [ Governo ], [ m5s ], [ matteo Renzi ...

Governo M5S-Pd : a Matteo Renzi i grillini hanno offerto di tutto : Solo il 3 maggio si saprà se Matteo Renzi resterà all'opposizione, disintegrando così un patto col M5S, o se invece 'muoverà' i suoi che in direzione sono la maggioranza , 128 su 209, verso l'avvio di ...