Governo : Giachetti - Renzi? Vedremo se ha maggioranza in Direzione : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – "Il partito democratico non è monolitico, può essere che Renzi non abbia la maggioranza in Direzione". Così Roberto Giachetti (PD), ai microfoni di Agorà, Rai Tre, condotto da Serena Bortone.