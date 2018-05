Governo : Fedriga - Fornero preoccupata da Salvini? Orgogliosi e contenti : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Non può che renderci contenti la sua preoccupazione, partiamo da presupposti lontanissimi, lei è l’artefice di una riforma dannosa e noi orgogliosamente la facciamo preoccupare”. Così il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, ospite di Circo Massimo su Radio Capital commenta le parole dell’ex ministra Elsa Fornero, preoccupata dall’ipotesi di un ...

Governo : Fornero - preoccupa a guida Salvini : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Sì, da cittadina mi preoccupa un Governo a guida Salvini”. Lo dice l’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, ospite di Circo Massimo su Radio Capital. “Salvini diceva in campagna elettorale di voler ‘abolire la Fornero’ e non la ‘riforma Fornero’ e questo – rivendica la professoressa – già dà l’idea del suo livello. Ora dice che ci vuole tempo. Vada ...

Riforma pensioni/ Il commento di Elsa Fornero al contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il commento di Elsa Fornero al contratto di Governo M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 aprile(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:26:00 GMT)

Pensioni : Salvini e Di Maio contro la Fornero ma resta nodo Governo - le novità Video : A nulla, al momento, è valso l’appello di ieri del leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio al leader della Lega Matteo Salvini, che grosso modo suonava così: se vuoi abolire la riforma #Pensioni della Fornero facciamo un governo insieme, altrimenti stai con Berlusconi. Il leader del Carroccio, almeno per oggi, ha deciso di stare ancora con Silvio Berlusconi, puntando all’unita' del centrodestra, forte del 37% ottenuto come coalizione alle ...

Sondaggi Politici/ Governo Lega-M5s - i punti del programma da ‘tagliare’ : RdC - Fornero e… : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per consentire l'accordo Salvini-Di Maio. Tra reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero..(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:04:00 GMT)

Pensioni - l'avvertimento dell'Europa al prossimo Governo : la riforma Fornero non si tocca : Da Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale sono arrivate nuove sollecitazioni per l'Italia perché non vengano toccate le riforme previdenziali degli ultimi anni, vale a dire la ...

Confindustria predica prudenza in vista di un Governo M5S-Lega : "Non smontare le riforme - preservare la Legge Fornero" : La situazione politica in Italia è "meno preoccupante di quel che sembra", ma ora nella formazione del nuovo Governo devono prevalere "buon senso, competenza, interesse per il Paese". Questo significa "non smontare le riforme, puntare sul lavoro e ridurne il costo a partire dai giovani, investire in infrastrutture e formazione, semplificare, sciogliere i nodi della burocrazia e della giustizia e assicurarne tempi compatibili quel ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Governo - il piano clamoroso : 'uccidono la Fornero' : 'Salvini sa mantenere la parola'. Luigi Di Maio pensa già al governo e si mostra cauto: 'Noi aperti a tutti'. Ma l'intervista del leader del Movimento 5 Stelle al Corriere della Sera , poche ore dopo ...

Governo - Salvini insiste : “Il prossimo premier? Non potrà che essere del centrodestra. Via la legge Fornero” : Galvanizzato dal successo nella partita per l’elezione dei presidenti delle Camere, Matteo Salvini rilancia subito sul Governo: “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra“. Perché, spiega il leader della Lega, è “la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Una mossa che pare quasi una risposta ...

Salvini - Governo con chi appoggia abolizione Riforma Fornero e flat tax : L’abolizione della Riforma Fornero e la flat tax sono i progetti su Pensioni e Fisco che il centro destra intende portare avanti con il nuovo Governo alleandosi con chi li appoggerà. Matteo Salvini sembra avere le idee molto chiare sul futuro esecutivo: i progetti contenuti nel programma elettorale come appunto l’abolizione della Riforma Fornero e la riduzione delle tasse saranno i punti di partenza per la costruzione di ...