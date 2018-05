Governo : Fedriga - Fornero preoccupata da Salvini? Orgogliosi e contenti : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Non può che renderci contenti la sua preoccupazione, partiamo da presupposti lontanissimi, lei è l’artefice di una riforma dannosa e noi orgogliosamente la facciamo preoccupare”. Così il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, ospite di Circo Massimo su Radio Capital commenta le parole dell’ex ministra Elsa Fornero, preoccupata dall’ipotesi di un ...

Governo - Fedriga 'Riavvio della trattativa con il M5s - spero in forno della responsabilità' : ROMA - Mentre il leader della Lega Matteo Salvini insiste sulla richiesta di un preincarico , rifiutando l'idea di un Governo istituzionale, nel Carroccio le posizioni si differenziano. Fra chi, come ...

Friuli Venezia Giulia : trionfo Fedriga alle Elezioni Regionali 2018/ Risultati - Lega pronta al Governo? : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Massimiliano Fedriga è il nuovo Governatore, crolla M5s, regge il Pd, trionfo Lega e Centrodestra. Salvini è pronto al Governo?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:25:00 GMT)

Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “Mi auguro che risultato sia utile a livello nazionale - centrodestra deve essere forza di Governo” : “Spero che questo risultato sia tenuto in considerazione anche a livello nazionale“. Lo ha detto il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, parlando in conferenza stampa nella sede del consiglio regionale. “L’esigenza di cambiamento emersa il 4 marzo è stata rafforzata da questa tornata elettorale. La volontà dei cittadini non può essere messa da parte, un centrodestra al 57% non può che essere ...

Lega al Governo - messaggio di Fedriga al Quirinale. Sospetto : dopo il voto in Friuli si sfascia il centrodestra : L'obiettivo della Lega, ora, è 'prendere tempo'. 'Ci servono più giorni', ha spiegato Matteo Salvini . E il suo braccio destro e candidato governatore al Friuli Venezia Giulia , Massimiliano Fedriga , ...

Fedriga : se cadono veti - Governo in breve : 8.12 "Se la fase dei veti e dei personalismi finisce, un governo per il cambiamento può nascere in breve.Bisogna partire da un programma concreto in 4 punti:abolizione della Fornero,lotta all'immigrazione clandestina, sicurezza e abbattimento della pressione fiscale". Lo dice a Repubblica il candidato del centrodestra alla Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che si dice "ragionevolmente ottimista" della vittoria "Noi -aggiunge- ...

Governo - Fedriga chiude il forno : 'Escludo alleanza Lega-M5s' : 'Noi non siamo contrari all'Euro e all'Europa ma o cambia il funzionamento o non ha più senso starci . La politica europea non può essere un prendere o lasciare'. parlando con la stampa estera, Fedriga osserva che la Lega è 'il partito che difende l'Europa. Il problema è quale Europa e quale progetto , ...

Governo - Fedriga (Lega) : “M5s sbaglia a cercare accordo con il Pd per garantirsi la poltrona. Logica da Prima Repubblica” : “Non so se Di Maio vuole realmente chiudere il “forno” con noi, ma credo che il M5s sbaglia a cercare un accordo purchessia per formare un Governo”. Così Massimiliano Fedriga, candidato presidente in Friuli Venezia Giulia per il centrodestra, Prima dell’incontro con la stampa estera a Roma. “Sulla Siria invece dobbiamo essere chiari: la Lega continua a ritenere fondamentale l’alleanza con gli Usa, siamo ...

Governo - Fedriga (Lega) : “Veti? I 5 Stelle sembra scelgano uno schema proporzionale da Prima Repubblica” : Massimiliano Fedriga (Lega), ospite di Otto e Mezzo (La7) risponde ai veti di Luigi Di Maio sulle alleanze di Governo: ‘Noi a Di Maio rispondiamo seguendo il voto del 4 marzo: vogliamo essere coerenti e rispettare l’impegno che abbiamo preso con gli elettori, i 5 Stelle sembra che invece scelgano uno schema proporzionale da Prima Repubblica. Ma un Governo non può basarsi su veti o prevaricazioni, ma solo sui temi che gli elettori ...

Fedriga - no a un Governo a tutti i costi : ANSA, - TRIESTE, 4 APR - "O si trovano quei punti che secondo noi sono essenziali per dare risposte alle esigenze espresse col voto del 4 marzo oppure non si può governare a tutti i costi". Lo ha ...

Governo : Fedriga - da Di Maio solo veti e imposizioni - non ci piace : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – ‘Più che un’offerta mi sembrano imposizioni e veti e questo non ci piace”. Così Massimiliano Fedriga, deputato della Lega e candidato presidente alle regionali in Friuli, su Rai Radio1 commentando l’offerta di Luigi Di Maio al Carroccio.‘Dalle urne sono usciti alcuni giudizi – sottolinea Fedriga – la maggioranza relativa è del centrodestra; il Pd è uscito sconfitto e ...

Governo : Fedriga - M5S-Pd? Tutto possibile : ANSA, - ROMA, 31 MAR - "In questo momento Tutto è possibile. Noi facciamo un appello sul programma, se poi qualcun altro fa un appello sullo scambio di poltrone è un problema loro, non nostro. Noi non ...