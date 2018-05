Governo di tregua | balneare o di minoranza | cosa può fare Mattarella per evitare le

[Il retroscena] La exit strategy di Mattarella : incarico alla Lega o Governo di tregua. E Salvini tende la mano ai Cinque Stelle : "Distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte". Il Presidente Mattarella è tornato ieri a parlare dopo giorni di silenzio passati invano ad aspettare una soluzione politica allo stallo post voto che oggi conta il giorno numero 59. L'occasione è la Festa del lavoro, quel lavoro che dà corpo e sostanza all'articolo 1 della Costituzione e che dovrebbe essere al ...

Colle : niente elezioni a giugno - meglio opzione Governo di tregua : Dopo oltre 50 giorni di nulla di fatto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ancora alla ricerca di una soluzione per dare un governo al Paese. Dal Colle trapela un giudizio negativo sul ...

Bilancio e legge elettorale : rispunta il Governo di tregua : Due giorni prima della direzione del Pd che dovrebbe decidere se e come accettare il tavolo di trattativa con il M5S, Donald Trump deciderà se e come togliere l'esenzione all'Europa dei dazi ...

Sergio Mattarella concede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio tempo fino a maggio : senza intesa - un Governo di tregua : Dietro le quinte e in silenzio, continua il lavoro di Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo: le consultazioni partiranno il 3 aprile. Nel frattempo, proseguono le trattative tra ...

Maria Teresa Meli : 'Spunta la carta Frattini per un Governo di tregua' : Che alla fine si arrivi a un governo di tregua lo ha ipotizzato anche Silvio Berlusconi il quale, scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, 'nella sua logica' pensa che possa essere guidato da ...

Berlusconi apre ad un Governo M5s : tregua con Salvini - Senato a Forza Italia : Dopo giorni di tensioni all'interno del centrodestra, sembra arrivata la schiarita tra Berlusconi e Salvini. Il leader di Forza Italia, per non restare fuori dai giochi, ha deciso di cambiare strategia, aprendo...

Elezioni - Avvenire : “Un Governo di tregua aiuterebbe a smaltire veleni e tossine” : Nel giorno in cui i vincitori delle Elezioni – Di Maio e Salvini – dicono di essere disponibili al dialogo e il presidente del Pd, Matteo Orfini, ribadisce la posizione renziana di stare all’opposizione e non fare accordi con nessuno, arriva un appello per “un governo di tregua”. “Vedo buoni motivi per tornare di corsa alle urne, e ottime ragioni per fare qualcosa di serio prima. Non con una Grande Intesa a ...

