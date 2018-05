Governo 2018 ultime notizie | sarà un esecutivo “del Presidente”?

gqitalia

: #Governo, i 5 Stelle confermano la linea del voto. Ma la Lega apre a Renzi su nuova legge elettorale… - fattoquotidiano : #Governo, i 5 Stelle confermano la linea del voto. Ma la Lega apre a Renzi su nuova legge elettorale… - petergomezblog : Governo, Emiliano: “Al voto? Pd verrà raso al suolo. I miei compagni di partito sappiano che è Renzi a chiedere le… - giannigipi : Questo articolo fa molto ridere. Ok, se si pensa che una democrazia funziona quando i suoi cittadini sono ben infor… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Il trionfo della Lega alle elezioni regionali in Friuli, assieme alle dichiarazioni di Matteo Renzi e risposta a ruota di Luigi Di Maio, hanno sparigliato il quadro a ridosso del 1° maggio. C’è da aspettare la direzione del Partito Democratico che si riunisce domani per dipanare una matassa aggrovigliata e approdare a una posizione comune e tramite la “collegialità” richiamata dal segretario reggente Martina. Venerdì si esaurisce il terzo giro di consultazioni al Quirinale mentre l’incarico esplorativo al presidente della Camera, Fico, per sondare un accordo Pd-M5S era svuotato da Renzi in tv che ha bocciato ogni chance dicoi Cinquestelle. Di qui la video-esternazione di Di Maio che ha invocato le urne per giugno. Ipotesi, anche tecnicamente ardua, rigettata dal presidente Mattarella che ha fatto appello ad “agire per il bene comune”. Se la ...