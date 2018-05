Gotham 3 in chiaro su Italia2 mentre la quarta stagione è in pausa su Premium

optimaitalia

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Gli abbonati Mediasetsono in rivolta per via dellaforzata delle serie DC Comics compresa4. Gli eroi si sono fermati in panchina per qualche settimana e, in particolare, fino ad inizi giugno anche se non si capisce bene il perché. Alcuni pensano che si tratti della troppa vicinanza con la messa in onda americana (visto che lapermetterà di vedere gli ultimi episodi tutti d'un fiato)per altri la ragione è da ricercare nell'accordo tra Mediaset e Sky.Proprio a giugno tre canali didedicati alle serie tv sbarcheranno sulla piattaforma Sky permettendo agli abbonati di vedere (senza costi aggiuntivi) anche i programmi Mediaset e tra questi ci saranno le serie tv, tutte in prima visione. Da Arrow 6 a The Flash 4, da Supergirl 3 a4.Questo sarebbe stato possibile anche senza questama forse Mediaset vuole "boicottare" Sky ...